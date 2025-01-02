Как мы будем отмечать Новый год в 2050-м? 2 2.01.2025, 21:29

Елки будут виртуальными.

2050 год — важная дата для планеты. Во многих климатических работах ученые прогнозируют, как изменится мир именно к этому году. А как может выглядеть встреча Нового, 2050 года? Уже сейчас очевидно, что достать живые новогодние елки станет сложнее, мандарины будут не такими ароматными, а шампанское сильно подорожает. Зато появятся неожиданные альтернативы — например, вино из Польши или Норвегии, пишет «Медуза».

Елки станут виртуальными. Их можно будет даже понюхать!

Елки, пригодные для новогоднего праздника, растут около 10 лет. Как и любые другие деревья, они уязвимы к экстремальным погодным условиям. При сильной жаре и засухе елки теряют иголки и становятся восприимчивее к болезням и насекомым. Если осадков, наоборот, слишком много, корни деревьев могут гнить — особенно у молодых саженцев.

Миллионы деревьев, которые традиционно украшают дома к Новому году и Рождеству, уже ощущают на себе последствия климатического кризиса.

О глобальном елочном кризисе говорить пока рано, однако фермеры активно пытаются придумать, как адаптироваться к меняющейся реальности: выбирают более устойчивые к погодным изменениям виды и ищут способы бороться с вызванными повышением температуры болезнями.

Что будет в 2050-м? Представить, что мы продолжим повсеместно ставить живые елки, довольно сложно. Натуральные деревья как минимум сильно подорожают. При этом искусственные елки вряд ли куда-то денутся. И, возможно, даже станут экологичнее: их будут чаще делать из переработанных материалов.

Кроме того, возможно, елки станут цифровыми. С помощью технологий расширенной реальности хвойные деревья можно будет не только увидеть, но и ощутить их аромат. А также собраться под виртуальной елкой всей семьей — если ее члены разбросаны по разным городам и встретиться за настоящим столом не могут.

В оливье будет мясо из пробирок и тофу вместо яиц

Климатический кризис может изменить ингредиенты одного из главных новогодних салатов. Скажем, возникнет нехватка яиц (а значит, и майонеза). Из-за продолжительной жары курицы будут чаще ощущать стресс — в итоге яиц станет меньше, а их качество ухудшится.

Также сильно подорожает мясо. Причина проста: чем жарче становится в мире, тем сложнее выращивать еду для куриц, рогатого скота и свиней. Важная часть их меню — это кукуруза, а изменения климата приводят к сильному снижению ее урожайности. Кроме того, из-за жары животные чаще болеют и умирают.

Что будет в 2050-м? Заменить яйца можно мягким тофу или соевым молоком, если речь о приготовлении майонеза. В Европе производство сои, вероятно, увеличится.

А на смену привычному мясу может прийти выращенное в лабораториях.

В некоторых ресторанах подобное мясо можно попробовать уже сегодня. И рынок этот растет. Поэтому есть вероятность, что лабораторно выращенная курица будет на праздничном столе 2050 года не пугающим, а вполне себе привычным горячим блюдом.

Икру на бутербродах заменят водоросли

Стоимость бутерброда с красной икрой растет рекордными темпами. И это не единственная проблема.

Красную икру обычно производят из дикого лосося. Но чрезмерный вылов рыбы и повышение температуры воды уже приводят к сокращению популяций, а в следующие пару десятков лет лосось может совсем исчезнуть из многих рек. Что, естественно, скажется и на доступности икры. А заменить дикую икру фермерской вряд ли будет легко.

Проблемы, вероятно, возникнут и со сливочным маслом. Тут те же трудности, что и при производстве мяса. Животных будет тяжелее кормить, а еще они чаще будут умирать от жары и болезней.

А вот с хлебом, напротив, все должно быть в порядке: производство пшеницы даже увеличится. Она станет расти в регионах, которые раньше были для нее слишком холодными: на севере США и Канады, в Китае, Центральной Азии и Южной Австралии. Так что хлеб и выпечка на столе, скорее всего, будут — если, конечно, не вмешаются экстремальные погодные явления.

Что будет в 2050-м? Сливочное масло, скорее всего, заменят веганские альтернативы или старый добрый маргарин. Сама икра, вероятно, тоже станет веганской: ее уже сейчас делают из морских водорослей с добавлением специй. Такая икра выглядит как настоящая, а еще она значительно дешевле и дольше хранится.

Мандарины станут невкусными, а шампанское и вовсе исчезнет

Производство вина и шампанского тоже серьезно меняется из-за климатического кризиса. Например, 2023 год уже показал худший за 60 с лишним лет урожай вина во всем мире.

Ученые прогнозируют: если температура на планете продолжит расти, больше половины нынешних винных регионов в мире не смогут больше выращивать виноград. Ущерб можно сократить, если поменять определенные сорта винограда местами, однако потери все равно неизбежны. В среднем в ближайшие десятилетия урожай винограда в мире сократится на 24%, а в Испании и Италии — больше чем на 60%.

Другой атрибут любого нового года — мандарины. Они пока страдают от климатического кризиса не так сильно, как другие цитрусовые (в этом письме мы подробно рассказывали о проблемах с производством апельсинового сока). Но фермеры уже планируют перемещать плантации на север и инвестировать в разработку сортов, устойчивых к новым климатическим условиям.

Что будет в 2050-м? К Новому, 2050 году вина из привычных нам регионов, скорее всего, станет значительно меньше. Однако страны с более холодным климатом, напротив, достаточно прогреются, чтобы достичь успехов в виноделии.

Шампанское в классическом понимании — то есть сделанное в регионе Шампань из винограда шардоне, пино нуар и пино менье, — скорее всего, исчезнет, так как эти сорта не смогут приспособиться к изменениям климата во французских широтах. Однако производители вряд ли захотят похоронить свой бизнес и, вероятно, добавят в купаж новые, более устойчивые к жаре сорта. Поэтому вкус шампанского изменится.

Мандарины тоже не будут прежними: они могут стать менее ароматными и более водянистыми. Именно так на их качество влияет сильное повышение температуры летом и более частые дожди осенью.

Вместо лыж мы будем кататься на велосипедах (и скучать по суровым морозам)

В будущем у нас станет гораздо меньше привычных зимних развлечений вроде катания на лыжах и санках и лепки снеговиков. Уже сейчас даже в некоторых регионах Французских Альп, которые считаются одним из главных мест в мире для катания на лыжах и сноуборде, количество снега за последние 30 лет сократилось на 40%. И этот процесс будет только усиливаться.

Что будет в 2050-м? Горнолыжные курорты не исчезнут, но все чаще будут сталкиваться с недостатком или полным отсутствием снега.

Одни начнут заменять живой снег искусственным (такое уже часто происходит на многих европейских курортах). Другие — менять бизнес-модель и переключаться на круглогодичные развлечения, в том числе горные велосипеды и хайкинг.

В любом случае «снежный» туристический сезон станет заметно короче — в среднем на 19 дней. При этом некоторые места, напротив, могут толкнуться с туристическим бумом. За снегом и настоящей зимой люди будут ездить в Скандинавию и Канаду.

Как сохранить любимый праздник?

В климатологии, науке о климате, рассматривают несколько возможных сценариев будущего. Один из наиболее вероятных — так называемый срединный путь. Он предполагает, что выбросы углекислого газа продолжатся на текущем уровне до 2050 года, а затем снизятся, но так и не достигнут нулевого уровня к 2100 году. Последствия этого варианта мы описали выше в тексте.

Но есть и другой, более оптимистичный сценарий (его называют «зеленый путь»), и он все еще возможен. «Зеленый путь» предполагает глобальную кооперацию между странами, а также большие инвестиции в низкоуглеродные технологии. В таком случае мир выполнит цели Парижского соглашения — и повышение температуры на Земле не превысит 2 ºC к концу столетия. Климатической катастрофы удастся избежать, а государства будут стремиться к выполнению целей устойчивого развития, и благодаря этому сократится неравенство как между странами, так и между их жителями.

Если чудо правда случится и мир пойдет этим путем, праздники, конечно, изменятся. Например, мяса на столах будет гораздо меньше. Но не потому, что оно сильно подорожает, а потому, что все больше людей станут сознательно выбирать растительную пищу. Она гораздо меньше вредит планете и приводит к значительно меньшим выбросам парниковых газов (на целых 75%), чем мясная диета.

В этом идеальном будущем мы все будем заранее планировать меню и рассчитывать его на количество гостей — в результате не будет никаких выброшенных салатов. Сегодня же в праздники мусора больше, чем обычно, на 20–50%.

Сократится и количество пластиковых отходов — упаковок от подарков, мишуры и одноразовой посуды. Мы будем покупать более долговечные вещи, сделанные из материалов, которые можно компостировать или переработать.

Подход к подаркам тоже изменится. Мы перестанем дарить вещи «для галочки» и станем направлять эти деньги на благотворительность и в специальные фонды — в том числе на борьбу с климатическим кризисом. Вклад в безопасное будущее будет считаться лучшим подарком.

Еще мы продолжим встречаться с друзьями на горнолыжных курортах, но вместо самолетов выберем поезда или электромобили. Это поможет сократить выбросы углекислого газа в десятки раз — и мы сможем и дальше наслаждаться снегом на склонах гор.

Все это звучит утопично, но на самом деле ничего сложного во встрече климатически осознанного Нового года нет. И, в общем-то, не стоит ждать 2050-го, чтобы отпраздновать этот праздник именно так.

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