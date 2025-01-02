Фицо угрожает украинским беженцам в Словакии 4 2.01.2025, 21:33

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Роберт Фицо

Братислава может ограничить поддержку украинцев.

Правящая партия Словакии Smer-SD готова вести с партнерами по коалиции переговоры не только о прекращении поставок электроэнергии в Украину, но и об ограничении поддержки украинцев на свои территории.

Как передает Tyzden, с соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, из-за прекращения транзита газа Словакия за год потеряет 500 миллионов евро. Он обвиняет в этом президента Украины Владимира Зеленского:

«Считаю, что партнеры по коалиции также воспринимают ситуацию вокруг прекращения транзита газа как чрезвычайно серьезную и достойную суверенного ответа со стороны суверенной Словакии. Единственной альтернативой является восстановление транзита или поиск компенсационных механизмов».

Ожидается, что Фицо созовет совет коалации и заседание Кабмина, где будет обсуждаться ответ Словакии, после переговоров в Брюсселе на следующей неделе.

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