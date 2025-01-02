В Бобруйске водитель поехал на красный и сбил женщину с двумя детьми
- 2.01.2025, 21:40
Их доставили в больницу.
В Бобруйске водитель сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми, сообщили в телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД Могилевского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло в районном центре днем 2 января. Около 17.30 часов на перекрестке улиц Минская со Шмидта 20-летний водитель нарушил правила и сбил пешеходов.
Предварительно установлено, что водитель «Фольксваген Джета» проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 35-летнюю женщину с двумя детьми, которые в этот момент переходили регулируемый пешеходный переход. Пострадавших женщину, 11- и 17-летнего несовершеннолетних, доставили в больнице для обследования.
После осмотра одного из пострадавших отпустили домой. ГАИ проводит проверку.