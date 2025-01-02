Z-пропагандисты взвыли из-за двух сбитых Ми-8 2.01.2025, 21:46

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Таких потерь россияне не несли с 2022 года.

Российские Z-блогеры переживают по поводу потери двух вертолетов Mi-8, сбитых морским дроном ВСУ Magura V5.

«Конец 2024 года был омрачен потерей наших лучших экипажей. Они сражались и погибли в бою. Столько лучших парней за раз мы не теряли с 2022 года. Вечная память боевым экипажам. Вечная память воинам…», — написал Fighterbomber, пилот российских ВКС.

«Потери 2х Ми-8 могло не быть. Их можно было легко избежать просто изменив тактические приёмы борьбы с БЭКами (безэкипажными катерами — прим.). А ещё проще отправить на боевую задачу более современную модификацию АМТШ-В, где есть бортовой комплекс обороны, который способен отводить в стороны ракеты ПВО.

По экипажам пока не понятно, но судя по видео, где бой вёлся ночью, не понятно, кто бы спас терпящих бедствие на воде», — добавил канал Russian Aviation.

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