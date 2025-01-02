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Главный тренер белорусских гандболисток посетовал, что с ними никто не хочет играть

  • 2.01.2025, 22:01
Главный тренер белорусских гандболисток посетовал, что с ними никто не хочет играть
Валерий Певницкий

Находят отмазки даже страны из бывшего СССР.

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Валерий Певницкий поделился мнением об отстранении команды от международных соревнований, пишет sport5.by:

— Без международной практики, без игр откатываемся не только мы. Российская сборная тоже много теряет в сложившейся ситуации. Хотя позиции России в мировом гандболе гораздо сильнее наших. И ближайшее время нам предстоит вновь играть с россиянками. И им надоело с нами играть, и нашим девчонкам надоело проигрывать. Постоянную критику в свой адрес слушать утомительно.

Мы хотим играть с европейским соперником, равным нам по силам. Все остальные страны бывшего СССР с нами как-то не хотят играть. Находят разные причины, уходят от прямого диалога. Их можно понять: у них своя жизнь, свое развитие, чемпионаты Европы, Азии.

Отметим, женскую сборную Беларуси по гандболу отстранили от международных соревнований за соучастие режима Лукашенко в российской агрессии против Украины.

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