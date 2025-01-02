Главный тренер белорусских гандболисток посетовал, что с ними никто не хочет играть 2.01.2025, 22:01

Валерий Певницкий

Находят отмазки даже страны из бывшего СССР.

Главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Валерий Певницкий поделился мнением об отстранении команды от международных соревнований, пишет sport5.by:

— Без международной практики, без игр откатываемся не только мы. Российская сборная тоже много теряет в сложившейся ситуации. Хотя позиции России в мировом гандболе гораздо сильнее наших. И ближайшее время нам предстоит вновь играть с россиянками. И им надоело с нами играть, и нашим девчонкам надоело проигрывать. Постоянную критику в свой адрес слушать утомительно.

Мы хотим играть с европейским соперником, равным нам по силам. Все остальные страны бывшего СССР с нами как-то не хотят играть. Находят разные причины, уходят от прямого диалога. Их можно понять: у них своя жизнь, свое развитие, чемпионаты Европы, Азии.

Отметим, женскую сборную Беларуси по гандболу отстранили от международных соревнований за соучастие режима Лукашенко в российской агрессии против Украины.

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