Российские оккупанты начали специально ломать свою технику 1 2.01.2025, 22:05

Они не хотят форсировать Днепр.

Российские оккупанты на оккупированной части Херсонской области начали жаловаться на увеличение количества сломанной техники, сообщает партизанское движение «Атеш».

По информации партизанов, во временно оккупированном Лазурном российские оккупанты жалуются на резкое увеличение количества поломок техники, которая прибывает на ремонтную базу. В частности, речь идет о плавсредствах — лодках и гидроскутерах.

«Российские военные все чаще выбирают саботаж как способ выживания. Многие из них сознательно ломают двигатели лодок, следуя инструкциям, опубликованным движением Атеш», — предполагают партизаны.

Такие случаи срывают планы российских оккупантов по использованию этих плавсредств для форсирования Днепра.

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