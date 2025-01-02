Пока жива империя

Пока жива империя2
- Игорь Эйдман
- 2.01.2025, 22:17
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Независимость Украины может гарантировать только фатальное военное поражение и крах России.
Антон Деникин писал около ста лет назад: «Никогда, конечно, никогда никакая Россия — реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная — не допустит отторжения Украины». Россия и не допустила бы независимость Украины . Однако в 1991 году у нее просто не было ресурсов воспрепятствовать этому. Формально согласившись с украинской независимостью (Ельцину пришлось это сделать, чтобы избавиться от Горбачева и СССР), российские власти внутренне не смирились с ней. Они думали, что это просто игра такая в «независимые республики», а Москва все равно будет рулить на постсоветском пространстве.
Россия постоянно вмешивалась во внутренние дела и выборы в Украине, стремясь обеспечить ее фактический вассалитет. Однако, если в Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Таджикистане, Чечне - Кремль со времен Елицина пытался сохранить свое господство с помощью оружия - украинские города годами оккупировали толпы российских политтехнологов-дезинформаторов с чемоданами черного нала. После 2014 года российские власти решили, что достаточно сильны, чтобы и Украину подчинить себе силой.
Независимость Украины может гарантировать только фатальное военное поражение и крах московской империи.
Игорь Эйдман, Telegram