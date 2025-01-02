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Пока жива империя

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  • Игорь Эйдман
  • 2.01.2025, 22:17
  • 2,108
Пока жива империя
Игорь Эйдман

Независимость Украины может гарантировать только фатальное военное поражение и крах России.

Антон Деникин писал около ста лет назад: «Никогда, конечно, никогда никакая Россия — реакционная или демократическая, республиканская или авторитарная — не допустит отторжения Украины». Россия и не допустила бы независимость Украины . Однако в 1991 году у нее просто не было ресурсов воспрепятствовать этому. Формально согласившись с украинской независимостью (Ельцину пришлось это сделать, чтобы избавиться от Горбачева и СССР), российские власти внутренне не смирились с ней. Они думали, что это просто игра такая в «независимые республики», а Москва все равно будет рулить на постсоветском пространстве.

Россия постоянно вмешивалась во внутренние дела и выборы в Украине, стремясь обеспечить ее фактический вассалитет. Однако, если в Молдове (Приднестровье), Грузии (Абхазия и Южная Осетия), Таджикистане, Чечне - Кремль со времен Елицина пытался сохранить свое господство с помощью оружия - украинские города годами оккупировали толпы российских политтехнологов-дезинформаторов с чемоданами черного нала. После 2014 года российские власти решили, что достаточно сильны, чтобы и Украину подчинить себе силой.

Независимость Украины может гарантировать только фатальное военное поражение и крах московской империи.

Игорь Эйдман, Telegram

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