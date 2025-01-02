Правда ли, что новогодние обещания помогают изменить жизнь? 2.01.2025, 22:27

Подобные традиции существовали еще в Вавилоне и Древнем Риме.

В преддверии и сразу после Нового года многие интернет-пользователи публикуют списки целей, которых они хотят достичь в наступившем году, или полезных привычек, которые они желают себе привить. Эффективно ли давать себе обещания в начале января, рассказывает «Проверено.Медиа».

Многих на составление списков новогодних обещаний (они же новогодние резолюции, от англ. New Year’s resolutions) вдохновил вышедший в 2001 году фильм «Дневник Бриджит Джонс». Главная героиня обещала себе похудеть и бросить курить, не связываться с пьяницами и трудоголиками, а также перестать засматриваться на собственного босса (спойлер: почти ничего из этого она не выполнила). В предновогодние дни и первую неделю января многие интернет-пользователи публикуют списки самых разных новогодних обещаний, а советы, как правильно их составлять, чтобы точно выполнить, можно встретить в СМИ, на развлекательных, познавательных и информационных порталах, в блогах, соцсетях и на видеохостингах.

Практика давать новогодние обещания отнюдь не нова — историки сообщают, что подобные традиции существовали еще в Вавилоне и Древнем Риме. В 1863 году Марк Твен писал про 1 января: «Вчера все выкурили последнюю сигару, выпили последнюю рюмку и дали последнюю клятву. Сегодня мы — благочестивое и образцовое сообщество. Через тридцать дней мы выбросим наши реформы на ветер…» Традиция видоизменялась, пока не дошла до наших дней в виде списков в блокнотах или соцсетях.

В декабре 2023 года портал «Работа.ру» опубликовал результаты опроса более 3600 респондентов старше 18 лет, в ходе которого выяснилось, что россияне чаще всего обещали себе повысить свой доход, начать копить деньги и больше заниматься спортом в 2024 году. По данным платформы Statista, похожие цели и у американцев — самыми популярными обещаниями на 2024 год у них стали: больше экономить, заниматься спортом и есть более здоровую пищу. А вот британцев, утверждает Forbes, финансовый вопрос волнует меньше: первые три места рейтинга обещаний там занимает спорт, борьба с лишним весом и здоровое питание.

Скорее всего, далеко не все эти резолюции будут выполнены. Отказ от новогодних обещаний настолько распространен, что даже существует шуточный праздник День сдавшихся (Quitters Day). Его отмечают во вторую пятницу января, когда, по статистике социальной сети для спортсменов Strava, большинство тех, кто решил с 1 января чаще заниматься спортом, теряют мотивацию и перестают стремиться к достижению задуманного.

Одно из самых ранних исследований эффективности новогодних резолюций провели ученые Университета Скрэнтона (США) еще в конце 1980-х годов. В течение двух лет они наблюдали за 200 испытуемыми, принявшими перед Новым годом решение изменить свою жизнь. Наиболее частыми обещаниями были бросить курить и похудеть. Выяснилось, что в течение первой недели обещания выполняли 77% участников, однако спустя два года им продолжали следовать лишь 19%.

В декабре 2019 года специализирующаяся на сборе и анализе данных компания YouGov провела среди 1174 взрослых американцев онлайн-опрос о выполнении новогодних обещаний, данных в январе. Около 16% из тех опрошенных, кто составлял списки обещаний, заявили, что соблюдают их все, 44% — что придерживаются некоторых из них, а 18% — что полностью забросили свои новогодние резолюции. Год спустя платформа повторила опрос. По итогам 2020 года около 35% американцев утверждали, что соблюдают все свои новогодние обещания, и лишь 16% признались, что не выполнили ни одного.

Хотя результаты далеки от 100%, судя по более позднему исследованию тех же специалистов из Университета Скрэнтона, они не так плачевны, как может показаться на первый взгляд. В 2002 году ученые опубликовали итоги своего исследования, в ходе которого в течение полугода наблюдали за двумя группами участников. Люди из первой группы составили список новогодних обещаний, а из второй — хоть и желали изменить свою жизнь схожим образом, никакого перечня целей перед Новым годом не составляли. Исследователи проводили с участниками обеих групп телефонные интервью в течение полугода. Выяснилось, что в первой группе успеха добились 46%, тогда как во второй — только 4%. Авторы исследования связали полученные результаты с тем, что люди, давшие себе обещания, таким образом уже перешли к стадии действия, а значит, внутренне были более готовы к переменам в сравнении с теми, кто просто задумывался о них.

Кроме того, в психологии есть такое понятие, как эффект нового старта. Специалисты из Уортонской школы бизнеса (США) в 2014 году изучили частотность поисковых запросов в Google по слову «диета», статистику посещаемости местного спортзала и данные сервиса, помогающего пользователям ставить перед собой задачи и контролировать их выполнение. Оказалось, что в начале новых календарных периодов (например, в первые дни месяца или года) люди гораздо активнее брались за постановку личных целей. Исследователи отмечают, что неизвестно, как долго эффект нового старта может вдохновлять людей на следование обещаниям (судя по опросам, приведенным выше, — не особенно), но не стоит недооценивать его значение для конкретных разовых целей (например, пройти медицинское обследование или сделать пожертвование в благотворительную организацию).

Чтобы повысить шансы на исполнение новогодней резолюции, специалисты советуют не ставить перед собой глобальные цели, а делить их на несколько маленьких и легко достижимых. Поможет сдержать обещание и ответ на вопрос, зачем конкретное изменение в жизни вообще нужно. Когда человек понимает, какую пользу ему принесут, например, регулярные занятия спортом, их проще превратить в привычку, чем если он просто считает, что «так надо». На выполнение новогодних обещаний влияет и их формулировка. Шведские ученые в ходе эксперимента, в котором приняли участие около тысячи человек, выяснили, что обещания, связанные с какими-либо начинаниями, выполняются с большим успехом, чем направленные на отказ от тех или иных привычек (58,9% против 47,1%). Иными словами, эффективнее пообещать себе читать больше книг, а не меньше сидеть в соцсетях. Кроме того, проще исполнять более конкретные цели: не «похудеть» или «начать заниматься спортом», а «отказаться от сладкого на шесть недель» или «посещать бассейн каждый вторник и четверг».

Таким образом, согласно результатам опросов и исследований, хоть новогодние обещания и не гарантируют реальных изменений в жизни, они действительно могут им способствовать. Люди, которые ставят себе цели перед Новым годом (или, вероятно, в любую другую выбранную заранее дату), чаще достигают их, чем те, кто этого не делает, даже если хочет изменить свою жизнь. Кроме того, залог успешного выполнения новогодних (и, судя по всему, любых других) обещаний самому себе — в правильной формулировке. Тот, кто ставит цель выучить определенное количество новых иностранных слов или сдать тест на знание языка на определенную оценку, с большей вероятностью достигнет ее, чем тот, кто обещает просто «выучить финский в совершенстве». При этом качественных исследований того, насколько новогодние резолюции реально помогают менять жизнь к лучшему, не так много, а большинство из них по понятным причинам основаны на субъективных отчетах участников исследований о собственных ощущениях.

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