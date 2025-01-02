Зеленский: Трамп может остановить Путина 2.01.2025, 22:59

Президент Украины уже провел несколько разговоров с новоизбранным главой Белого дома.

Будущий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп способен быть решающим в войне и остановить российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет unian.net.

«Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина – справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может», – сказал глава украинского государства в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Зеленский отметил, что уже провел несколько разговоров с избранным президентом США. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым".

«Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда», – продолжил Зеленский.

Президент Украины добавил, что Трамп умеет побеждать, и его победа на выборах в США была сильной, не было противоречивости.

«Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. [...] Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения», – констатировал он.

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