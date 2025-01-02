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Авиакомпании Китая отказываются от полетов над РФ

  • 2.01.2025, 23:23
Авиакомпании Китая отказываются от полетов над РФ

Речь о рейсах, следующих в Грузию и Венгрию.

Авиакомпании Китая, похоже, избегают воздушного над юго-западом Российской Федерации после авиакатастрофы в Казахстане. Речь о рейсах, следующих в Грузию и Венгрию.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, рейсы между западным китайским Урумчи и столицей Грузии Тбилиси обходят юго-западный российский регион Дагестан. А самолеты авиакомпаний China Southern Airlines и Air China с 26 декабря входили в воздушное пространство Грузии через Азербайджан после пересечения Каспийского моря и возвращались обратно тем же маршрутом.

Изменения также были замечены на рейсах China Southern, соединяющих столицу Венгрии Будапешт с Гуанчжоу на юге Китая.

Вместо того, чтобы после пересечения Каспийского моря пролететь через Дагестан в Венгрию, самолеты China Southern на прошлой неделе пролетели через центральную и западную Россию, а затем полетели на юг в Будапешт. Стоит заметить, что этим маршрутом авиакомпания иногда пользовалась даже до катастрофы.

Однако большинство китайских перевозчиков продолжают использовать свои первоначальные маршруты через российское воздушное пространство. В частности те, что направляются в Западную Европу и Скандинавию.

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