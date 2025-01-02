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В Беларуси изменен порядок диспансеризации

  • 2.01.2025, 23:30
В Беларуси изменен порядок диспансеризации

Добавлены важные пункты.

Минздрав утвердил инструкции, определяющие порядок диспансеризации взрослого и детского населения Беларуси, сообщает ведомство.

Они действуют с 1 января 2025 года.

Среди новшеств – исключение анкеты выявления факторов риска развития неинфекционных заболеваний и последующее определение лабораторных и диагностических исследований у взрослого населения. Зато в инструкцию включили карту оценки симптомов и признаков предопухолевых и опухолевых заболеваний.

В схему проведения диспансеризации взрослых добавили осмотр полости рта зубным фельдшером или врачом-специалистом стоматологического профиля, либо оториноларингологом.

Кроме этого расширен перечень показателей биохимического анализа крови. Теперь исследовать ее будут и на креатинин, АЛТ, общий холестерин, триглицериды. В инструкции установлена периодичность такого исследования, а также общего анализа крови, мочи, глюкозы крови и электрокардиограммы.

Коррекции подверглись периодичность проведения медосмотра женщин в смотровом кабинете, забора биологического материала с шейки матки для ранней диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний, маммографии молочных желез.

Для мужчин изменена периодичность проведения исследования для определения простатспецифического антигена.

Профильное министерство уточнило определение наличия генотипов вируса папилломы человека при проведении ВПЧ-тестирования высокого канцерогенного риска.

Напомним, диспансеризация взрослых в возрасте 18-39 лет проводится в течение одного рабочего дня - раз в три года. Людям от 40 лет и до возраста, когда до пенсии остается пять лет, проходить ее следует раз в год, на что отводится один день.

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