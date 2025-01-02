Что год грядущий Григорий Амнуэль

2.01.2025, 23:55

1,714

Перед цивилизацией стоит большой вызов.

Уверен, в русскоязычном обществе продолжать крылатую фразу поэта нет необходимости. И так всем и всё понятно. Но, без рассмотрения того, что приготовил ушедший год понять, представить меню наступившего, думаю, не реально. Поэтому попробую пунктирно обозначить то, что было и представить, что удастся приготовить общими усилиями из этого в новом.

Главные события в календарном порядке.

Чемпионат Европы по футболу и очередная феерическая победа Испании! (разумеется, те, кому футбол ниже пояса, или те, кто страстно болел за иную команду – этот пункт смело могут пропустить).

Открытие, да и закрытие Олимпиады в Париже + разумеется некоторые (по вкусу) соревнования и результаты (каждый сам решал для себя событие это или антисобытие).

Выборы 47 Президента США (победные для одних, и сильное разочарование для других).

Открытие Нотр-Дам де Пари. Событие не только религиозное, (католическое), но и всемирно культурное и политическое. Особенно с учетом речи Президента Макрона, ситуации в мире и скамейкой в первом ряду с Трампом и с супругой и дочерью Байдена рядом. Да, там были Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили, и другие титулованные и властные персоны из демократических стран мира. Агрессивным, презирающим западную цивилизацию, демократический мир разумеется на все эти мероприятия вход был заказан.

Конечно можно и нужно добавить еще и успешное бегство из израненной их правлением Сирии семейства Асадов в Россию, которая еще раз доказала, что поддержка врагов любого народа борющегося за свою Свободу, является для нее приоритетом. Но ставить точку в данной ситуации еще рано. Пока вопросов требующих своего решения в 2025 году остается очень много.

Увы, на полях Украины, на границах Израиля, в электоральные события в разных государствах, РФ своими силовыми или пропагандистскими структурами – щупальцами, а также и иные партнеры этих, так или иначе пытались вмешиваться совсем без приглашения. Если в Молдове им удалось дать решительный отпор, то в Грузии многие вопросы перспективы развития страны придется решать как раз в наступившем 2025. Удастся ли тем, кто выходит на площади и улицы Тбилиси сделать съедобным в традициях свободолюбивой грузинской кухни перспективу жизни в Грузии и вернуть ее на путь прогресса – пока вопрос. Увы, враг силен и финансированием, и иной поддержкой из Кремля.

В других странах, где лучше, а где хуже, но пока удалось, терпимо, справиться с влиянием кремлевской серой ядовитой плесени. Отдельно на этом фоне влекущим все большие проблем для единства ЕС является Словацкий «сюрприз», оказавшийся даже более неожиданным, чем венгерский самолюбивый Орбан. Остается надеется, что новое руководство ЕС обновившееся решительными и профессиональными дамами, помноженное на очередное председательство Польши сможет противостоять любителям «дешевого сыра...(газа)» из ряда стран Европы все еще болеющих постсоветским синдромом. В любом случае инаугурация Трампа 20 января, выборы в феврале в Германии, Польше, возможные досрочные выборы во Франции будут горячими и влияющими как на положение в этих крупных странах Европы, так и на всем континенте.

На всем этом фоне главным остается вопрос войны и мира. Ситуация еще сложнее чем электоральная. Война истощает воюющие стороны. Для России, и ряда агрессивных движений объявивших войну Израилю, любые потери только «лыко в строку». Дистанция социального разрыва между теми, кто воюет и умирает и теми, кто отдает приказ – гигантская. Стоимость человеческой жизни для власти, практически равна нулю. Максимум затратам на печать денежного пособия для пострадавших или их наследников. В противовес такому отношению для Израиля и Украины потеря каждого бойца, каждого гражданина – трагедия! Увы, безнравственность и бессердечие именно во время войны являются преимуществом.

Боюсь, что слишком многие склонны считать ситуацию в Украине, в первую очередь, региональным конфликтом. Жаль! Они никак не хотят поверить в правдивые заявления серости – «Мы воюем с западной цивилизацией, с западным мироустройством!» Украина соответственно именно эти ценности защищает! Может ли она бесконечно противостоять варварству? Может ли она его победить только благодаря программам санкций и ленд-лизу? Развернутый ответ на этот вопрос должен дать 2025 год. В любом случае по опыту крупнейших войн ХХ столетия именно третий год войны порой определяет окончательного победителя. В любом случае, хочу еще раз повторить для многих склоняющих Украину к миру в обмен на территории. Такого мира НЕ БЫВАЕТ! Это не мир, а перемирие, обычно более выгодное агрессору, чем его жертве. Добавлю, заявления серости и его клевретов не позволяет усомниться, что именно война стала для этого режима – родной любимой матерью. Пояснить? – Для силовых органов и прежде всего ФСБ захватившего власть в самой большой и богатой полезными ископаемыми стране мира, именно война является нормальной формой управления. Надеюсь, читатель знаком хоть вкратце со 107-ми летней историей данной организации. Она умело меняла имена, но доказывать что именно такие действия для нее оставались аксиомой, уверен не требуется.

Война развязанная террористическим нападением 07.10.2023 на Израиль, пусть косвенно, но связана тоже с Украиной. Одной из дополнительных целей разработанного в кремлевских (лубянских) кабинетах плана являлось отвлечение внимания мира от агрессии в Украине. Этой цели действительно удалось достичь с большим успехом. На фоне мирового стона о страшной, по информации их собственных источников, участи арабского населения Палестины, борцы за толерантность удивительно быстро забыли, или как минимум отложили в дальний ящик стола трагедии на оккупированных и на ежедневно, а порой и ежечасно обстреливаемых территориях Украины. О политзаключенных в Беларуси и РФ. Леваки всех мастей, с удовольствием объединяются в колонны антиизраильских манифестаций, совсем забывая, кто первым совершил террористическое нападение с большим количеством жертв и заложниками, судьба многих из которых до сих пор неизвестна. – Хотите параллель? Страшная бомбардировка Дрездена ни то, что в конце сороковых, но даже намного дольше не рассматривалась как варварство, а трактовалась как ответный жест на многочисленные бомбардировки Лондона и трагедию уничтожения Ковентри. Кстати, для лидера подобных выступлений в защиту «невинных жертв» под электоральным, а порой и физическом щитом которых совершают свои преступления террористические организации Хезболла, Хамас, Хуситы и т.д., и т.п. – ООН – наступает момент истины. Происходящее в Украине, Беларуси, на границах Израиля окончательно вскрыло, что некогда созданная для гарантии мира на Земле организация превратилась в разбухший бюрократический аппарат во главе со своим генеральным секретарем считающим возможным участвовать и легитимизировать своим присутствием сборища на подобии мероприятия 27 октября 1940 года создавшего союз стран Оси. Действующая по принципу «ты мне – я тебе» организация все больше напоминает СССР времен застоя. Наличие у главного агрессора и безусловного спонсора и тренера агрессоров права «вето» в СБ ООН уже даже не карикатурно, оно немыслимо и возмутительно. Как преодолеть тупик, в который зашло международное сообщество, также должен попытаться дать ответ наступивший год.

Кстати, подчеркну, именно в 2024 году произошел существенный новый виток в развязанной РФ войне. От стрелкового, артиллерийского, авиационного оружия, дронов, и беспилотников состоялся переход к баллистическим ракетам большой разрушительной мощности и дальности. Оно способно нести тот самый ядерный заряд, о котором так долго говорят кремлевские «большевики».

Добавлю еще экономические и энергетические проблемы, возникающие на фоне развязанных войн. Они также требуют не заморозки, а разрешения. Увы, запас прочности кремлевского режима в стране, в которой собственное население столетиями приучено, спокойно воспринимать что для одних все, а для других только закон! Что разрыв между селом и городом, простым человеком и чиновником, чиновником и властью избранным, почти константа непреодолимости. Что такое население способно переживать даже некоторые лишения намного проще, чем общества привыкшие за послевоенные десятилетия к спокойной и стабильной жизни благоденствия. Россияне мало что ели слаще репы, так что им не в первой – к хорошему не приучены.

Целенаправленное завоевание и уничтожение энергетических ресурсов Украины одна из не только декларируемых, но и постоянно осуществляемых целей РФ, иначе как попытку энергетического шантажа рассматривать это нельзя. Потерпев неудачу в подсадке Европы на российскую энергетическую иглу, РФ пытается максимально удержать за собой рычаги энергетического, а, следовательно, экономического и политического влияния на государства, заключенные в жесткие энергетические объятия подчинения еще во времена СССР. В первую очередь к ним относятся Армения, Беларусь, Венгрия, Грузия, Молдова, Словакия, Украина. Последняя особенно после фактической оккупации крупнейшей в Европе Запорожской АЭС и массового разрушения ТЭЦ находится действительно в сложном положении. Противостоять этому без активной помощи других стран ЕС невозможно. Этот фронт не менее опасен для независимости государств и народов чем военный. Противопоставить ему только санкции – мало. Слишком велик запас прочности в РФ. Тем более, что к ним добавляется, в том числе, массовая коррупция, разъедающей далеко не только российское общество. Структуры РФ этим активно пользуются. Силовые и экономические коррупционные щупальца, увы, глубоко проникли в системы управления даже тех государств, которые принимают и поддерживают санкционные пакеты, о бизнесе на этом фоне даже вспоминать неудобно. Решимости полностью во всех аспектах назвать агрессора – террористом и оккупантом, с учетом его потенциала, не в последнюю очередь ядерного и прочего запрещенного или ограниченного к использованию международными договорами, у лидеров государств и общества демократических государств сил не хватает. Сумеют ли лидеры и общества перебороть нерешимость и создать «антигитлеровскую» коалицию по примеру 40-ых годов прошлого века, один из важнейших вопросов стоящих перед западной цивилизацией в 2025 году.

Решим эти вопросы в Европе, сможем решить их по всему миру. Без поддержки кремлевских кураторов многие желающие подрывать мир начнут быть куда более сговорчивыми и обратят свои взгляды на демократические процедуры решения проблем.

Вот такой, далеко не полный взгляд на наступивший год. Что из него выберем? Что сможем реализовать? Надеюсь, можно будет увидеть через год. В любом случае хочется пожелать всем нам Сил, Терпения, Перемоги! Нашим врагам осознать, еще никому и никогда не удавалось повернуть прогресс в обратную сторону. Современный мир могут гарантировать не «великие» государства – то время безвозвратно ушло. Только равные среди равных, демократические и успешные в экономике, культуре, социальных вопросах государства. В одиночку этих проблем никому не решить.

Григорий Амнуэль, kasparov.ru

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com