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Будет ли Трамп договариваться с Путиным за спиной Украины?

  • Богдан Яременко
  • 20.01.2025, 6:30
Будет ли Трамп договариваться с Путиным за спиной Украины?

Белому дому придется поменять свою позицию.

Есть ли угроза того, что Трамп и Путин будут договариваться о нас без нас? В данном случае можно сказать, что так и будет. Очевидно, что Трамп не говорил и никогда не скажет «ничего об Украине без Украины», потому что это не его подход. Трамп склонен к односторонним действиям, и не только в вопросах, связанных с Украиной. Украина как раз является наименее ярким примером, поскольку есть даже более жесткие ситуации с формальными союзниками США по НАТО. Например, посмотрите, как Трамп ставит вопрос по Канаде.

Поэтому угроза того, что президент Трамп будет делать или говорить что-то, что не будет находить у нас полной поддержки и понимания, конечно, есть.

Что касается Путина, то это абсолютно прогнозируемо – мы понимаем, куда он будет клонить. И вряд ли до первой встречи с Трампом позиция России как-то изменится. Сейчас Москва настаивает на том, что «готова к миру, но с учетом сложившейся ситуации на поле боя». Фактически Россия готова к капитуляции Украины, если принять во внимание все ее требования: демилитаризацию, денацификацию и т.д., которые реализуются в виде упреков о внутриполитических изменениях в Украине и в отношении церкви, и в отношении языка, и в отношении другого. То есть Россия вывалит на стол миллион требований в качестве предпосылки для достижения определенных договоренностей. Именно такой будет позиция Путина.

Но мы не понимаем, каким на все это будет ответ Трампа. Именно это вызывает у Украины страх и переживания. И именно это является причиной, почему наша дипломатия должна быть очень активной и в двустороннем диалоге с США, чтобы избежать недоразумений и подготовить администрацию Трампа к учету нашей позиции, и в диалоге с партнерами, которые имеют влияние на США или доступ к президенту Трампу. Сейчас это является задачей номер один.

По моему неосторожному прогнозу, встреча Трампа и Путина ничем полезным для нас не закончится, но не закончится она и ничем страшным для нас. Надеюсь, что то, что россияне не чувствуют и не ведут себя так, будто у них есть проблемы, станет разочарованием или открытием для новой администрации США. Они «закусили удила», хотят победы и будут говорить о ней, причем по-хамски. Надеюсь, все это немножко остудит некоторые умы вокруг президента Трампа и ему нарисует совсем другую перспективу, как надо относиться к этой проблеме.

Богдан Яременко, «Главред»

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