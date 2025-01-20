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«Лютый» и не только: дроны ВСУ массово атаковали авиазаводы в Казани

  • 20.01.2025, 8:05
  • 1,536
«Лютый» и не только: дроны ВСУ массово атаковали авиазаводы в Казани

Прогремела серия взрывов.

В ночь на 20 января украинские беспилотники атаковали авиационные предприятия Казани. Предположительно, под ударом оказался завод «КАПО-Композит», входящий в состав Объединенной авиастроительной корпорации, пишет «Диалог».

Первые взрывы прозвучали в 4:35 утра по минскому времени в Авиастроительном районе города. Спустя час новые «хлопки» были зафиксированы в четырех районах Казани: Кировском, Московском, Авиастроительном и Ново-Савинском.

Паблик Exilenova+ провел анализ видеозаписей с места происшествия, чтобы установить точное местоположение ударов. По их данным, атака была направлена на завод «КАПО-Композит», который занимается производством деталей и агрегатов для самолетов, включая оперение и механизацию крыла.

Местные власти подтвердили, что Казань находится под атакой беспилотников и призвали жителей оставаться в домах, избегая близости окон, пока силы ПВО ведут работы по нейтрализации угрозы.

Российские источники сообщают, что нападение было совершено дронами типа «Лютый». Один из таких аппаратов был зафиксирован камерой мобильного телефона в Авиастроительном районе.

Росавиация объявила о закрытии аэропорта Казани для взлетов и посадок. Самолет авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом из Ташкента в Казань, был вынужден кружить в 80 километрах от аэропорта из-за введенного плана «Ковер», предусматривающего временные ограничения на полеты.

Паблик Supernova+ уверяет, что удары пришлись по топливным резервуарам этого завода, которые находятся в районе аэропорта Борисоглебск.

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