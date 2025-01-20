Инаугурация Трампа: курс доллара может удивить белорусов 2 20.01.2025, 10:35

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Российский рубль снижается.

Прошлая неделя закончилась на белорусском валютном рынке минимальным изменением обменных курсов национальной валюты. Каких курсов валют ждать в конце января? Об этом пишет myfin.by.

Бодрое начало недели по доллару

В начале недели, в понедельник 13 января, курс доллара США подскочил на 264 пункт. Но по итогам пятничных торгов недельное изменение курса составило всего +0,09%, к началу года +0,05%. Курс закрытия 17 января составил USD/BYN 3,4751. Объем торгов долларом США на Белорусской валютно-фондовой бирже колебался ниже средних значений в пределах от 7,494 млн долларов до 22,792 млн долларов за торговую сессию.

Российский рубль в течение прошлой недели также оставался стабильным, как на российском, так и на белорусском валютном рынках. За прошедшую неделю курс рубля на торгах БВФБ снизился по итогу на -1,14%, к началу года изменение курса составляет +0,53%. Курс закрытия пятничных торгов RUB/BYN 3,3667 за 100 российских рублей. Объем торгов выше среднего и лежал в диапазоне примерно 30-50 млн долларов США в эквиваленте.

Напомним, что в декабре 2024 года месячный объем торгов российским рублем на белорусском валютном рынке вышел на исторический максимум в 128 118,470 млн российских рублей, или примерно 1,256 млрд долларов США в эквиваленте. Но уже в начале январе, точнее 9-го числа, был установлен дневной максимум объема торгов рублем в 15 600,860 млн рублей, или примерно 153 млн долларов США.

Российский рубль снижается

Снижение курса российского рубля соответствовало курсовым изменениям на российском финансовом рынке. Там курс доллара США за пять рабочих дней поднялся с USD/RUB 101,85 в начале недели до скромных USD/RUB 102,48 к закрытию пятницы. Не исключено, что российский рынок находится в балансе спроса и предложения иностранной валюты.

Поддерживают российский рубль по-прежнему жесткая денежно кредитная политика Центробанка, высокие цены на нефть и некоторый послабления ограничений в отношении ведущих банков РФ, особенно Газпромбанка и Альфа-Банка.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent перешагнула порог в 80 долларов за бочку и в моменте поднималась до 82,45 USD/br. И хотя эти изменения в цене приведут к повышению предложения иностранной валюты с отложенным эффектом, возможно рынок уже закладывает это в курс доллара на текущий момент. Трейдеры придерживаются позиции, что лучше доллары продать сейчас и подороже, чем потом и подешевле.

Кроме того, не исключено, что некоторые участники российского рынка стали заблаговременно готовиться к налоговому периоду, который стартует на следующей неделе.

Прогноз на неделю

Нельзя не упомянуть про цены на золото, которое на прошлой неделе вновь вернулись к росту и превысил отметку в 2700 долларов за унцию. В пятницу 17 января фьючерсный контракт на нью-йоркской бирже COMEX поднимался в цене до 2758,3 USD/Oz, спотовое золото на KITCO торговалось на уровне 2718 USD/Oz. Возможно, таким образом рынок хеджируется в преддверии вступления в должность 47-го президента США, которое произойдет уже сегодня вечером. В случае возвращения новой администрации США к политике экономического давления на Китай цена золота с уверенностью может выйти на рубеж в 3 000 долларов за унцию.

В целом, на ближайшей недели с высокой вероятностью сохранится режим осторожного оптимизма. Исходя из этого, можно ожидать, что российский рынок останется в легком позитиве с укреплением рубля около USD/RUB 100,00. На белорусском рынке это спроецируется в минимальное укрепление белорусского рубля против доллара США и, возможно, того же российского рубля. Курс доллара ожидаем около USD/BYN 3,4550.

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