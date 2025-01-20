В Минске продают квартиру в сталинке, где жили известные люди 11 20.01.2025, 8:30

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В придачу с апартаментами идет кладовая с погребом для вина.

В Минске в двух шагах от площади Победы и парка Горького продается пятикомнатная квартира в сталинке. Жилье оформлено по-богатому — мрамор, хрусталь, итальянская мебель, антиквариат. Но и цена недвижимости немаленькая — 850 тысяч долларов. «Зеркало» посмотрело, за что просят такие деньги.

Сталинка, которая построена в 1954 году (адрес дома — улица Захарова, 27), расположена на перекрестке улицы Захарова и переулка Броневого. Это строение возвели по проекту архитектора Владимира Вараксина. По его планам было построено еще много домов, одно из известных — здание ЦК КПБ, сейчас там размещается Администрация Лукашенко.

Дом № 27 раньше называли «совминовским», жилье простым людям там не давали. До 1980 года там жила прославленная оперная певица Лариса Александровская, а до 2000-го — заслуженный врач Беларуси, доктор медицинских наук Николай Филипович.

Сейчас в этом доме продается угловая пятикомнатная квартира, она находится на третьем этаже. По соседству расположены еще две. Общая площадь жилья составляет 176,2 м², из них под жилыми помещениями — 132,4 м², площадь кухни — 40,4 м².

В квартире по два балкона и санузла.

В объявлении сообщается, что в квартире мраморные полы, люстры — из хрусталя, камин — на дровах. В жилье — итальянская мебель с инкрустацией фирмы Carpanetti. Предметы интерьера собраны со всего мира, они штучные и лимитированные, в том числе антиквариат.

В придачу с апартаментами идет кладовая с погребом для вина, она размещена в цокольном этаже и занимает 30 «квадратов». Также во дворе дома есть гараж площадью 23 «квадрата».

Квартиру продают за 2 951 030 рублей или 850 000 долларов (16 748 рублей или 4824 доллара за м²).

Риелтор, которая занимается продажей этого жилья, рассказала журналисту «Зеркала» как потенциальному покупателю, что недвижимость ранее принадлежала известным людям из сферы культуры и искусства. Сейчас жилье продается из-за того, что хозяева живут в другой стране, оно им не нужно. Новым хозяевам оставят все, что есть внутри, даже антиквариат. При этом с владелицей жилья можно поторговаться.

«Это уникальный объект, золотой фонд. Дом — историческая ценность, это прописано в техпаспорте. Квартира была изначально пятикомнатная, и в ней был камин, так что таких сталинок — единицы», — рассказала риелтор.

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