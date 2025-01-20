«Лукашенко дал понять, к чему стоит готовиться» 19 20.01.2025, 10:07

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Иностранных инвесторов ждет полное раскулачивание?

В начале 2025 года Александр Лукашенко стал много говорить не только о назревшей во власти «смене поколений», но и о «справедливости». Он под угрозой увольнения потребовал от правительства придумать формулу «справедливого» ценообразования, а от инвесторов – «по-справедливости» делиться своими доходами.

«И вот этим словам стоит верить, - сказал независимый аналитик Сергей Чалый в своей авторской программе на БРЦ. – И мы даже понимаем, к чему следует готовиться. И в каком направлении у него движется мысль».

Он напомнил, что с 1 января в Беларуси вступили в силу нововведения в области налогообложения, которыми вводится повышенный с 15 до 35% налог на дивиденды с иностранного капитала. Таким образом, по мнению Чалого, власти пытаются предотвратить вывоз капиталов за пределы Беларуси.

Различные ограничения существовали, и ранее, но сейчас, отмечает аналитик, «власти переходят на новый уровень». Если раньше запрет на вывоз касался оборудования, то теперь эти ограничения будут распространены и на заработанную в Беларуси прибыль.

«Все, заработанное в Беларуси, должно оставаться на территории Беларуси», - расшифровывает Чалый слова Лукашенко.

Таким образом, по его словам, инвестор превращается в «лоха», которого сперва «завлекают в Беларусь», а потом «не дают выйти».

«Ты же заработал здесь, поэтому вкладывай тут. И любая попытка вывоза капитала, причем теперь это подразумевает и финансовый каптал, воспринимается как преступление. Что значит ты заработал – мы заработали», - объясняет аналитик логику белорусских властей.

В этом, отмечает Чалый, и заключается «справедливость», как ее понимает Лукашенко.

И далее эксперт приходит к неутешительному для властей выводу:

«Если вы хотите, справиться с вывозом капитала путем его запрета, то вы неизбежно получите отсутствие ввоза капитала».

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