Российский Т-80 стал провалом на фронте1
- 20.01.2025, 9:33
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Бывший консультант Пентагона рассказал о главных проблемах этой машины.
Российский основной боевой танк Т-80, разработанный на базе Т-64Б, подвергся значительной критике во время войны в Украине из-за многочисленных конструктивных недостатков. Его уязвимость на поле боя стала причиной появления прозвища «стальной гроб», пишет бывший консультант Пентагона, военный эксперт Рубен Джонсон в анализе для 19FortyFive.
Главные недостатки:
высокое потребление топлива газотурбинным двигателем;
сложное обслуживание;
низкая живучесть перед современным оружием.
Россия потеряла более 700 единиц Т-80, что демонстрирует слабость этой модели.
Украина усовершенствовала Т-80 за счет дизельных двигателей, модульной брони и реактивной защиты, сделав их более эффективными и дешевыми в эксплуатации. Украинский Т-80 стал успешной экспортной моделью, в частности, более 300 единиц были проданы в Пакистан.
Российский Т-80 рассматривается как одна из наименее эффективных моделей танков в современных конфликтах. Несмотря на положительные оценки российских экипажей, международные аналитики отмечают многочисленные недостатки.
Газотурбинный двигатель: как и у американского M1 Abrams, двигатель создает высокую мощность. Однако российский GTD-1250 отмечается чрезмерным расходом топлива. Это заставило разработчиков Т-90 перейти на турбодизельную установку.
Высокие требования к обслуживанию: газотурбинный двигатель создает дополнительную нагрузку на техническое обслуживание, что затрудняет его эксплуатацию в условиях боевых действий.
Устаревшая конструкция: несмотря на обозначение, указывающее на 1980-е годы, платформа танка разработана в 1970-х и значительно отстает от современных аналогов.
Россия была вынуждена перезапустить производство Т-80 и его двигателей на заводах «Омскктрансмаш» и в Калуге, что создало дополнительное давление на экономику.