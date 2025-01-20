Эстонский ученый посоветовал пить кофе каждое утро 9 20.01.2025, 9:35

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Этот напиток поможет продлить жизнь.

По словам профессора спортивной биологии Таллиннского университета Кристьяна Порта, польза от кофе существует, но у всех она проявляется по-разному. Порт пояснил, что согласно недавнему исследованию, проведенному в США, каждый седьмой человек, который пьет кофе по утрам, имеет больше шансов прожить дольше, сообщает err.ee.

Исследование США, основанное на привычках потребления кофе более чем 40 000 взрослых, показало, что утренний кофе снижает риск смерти. Однако у тех, кто пьет кофе позже, может наблюдаться обратный эффект – их продолжительность жизни сокращается.

«Мы должны учитывать нюансы, – сказал Порт. – Можно пить кофе и днем, и в другое время, но эффекта, связанного с увеличением продолжительности жизни, тогда не будет».

Некоторые исследования указывают на то, что регулярное умеренное употребление кофе может продлить жизнь на два года.

«Но также есть и другие способы увеличить продолжительность жизни – например, светотерапия и спорт. Волшебных способов столько, что если соединить их все, может показаться, что человек никогда не умрет», – добавил Порт.

По его словам, кофе, безусловно, оказывает положительное влияние, так как содержит множество полезных веществ, но у всех оно проявляется по-разному.

«Из этого же исследования следует, что примерно каждый седьмой человек (16%), который пьет кофе по утрам, живет дольше чем те, кто не употребляет кофе. Однако у тех, кто пил кофе утром и вечером или в течение дня, такого эффекта не было», – сказал он.

«В клетках нашего организма есть своеобразные «внутренние часы». Но откуда они знают, что они показывают правильное время? Они синхронизируются, и одним из мощных сигналов для синхронизации являются циркадные ритмы. Большинство людей пьют кофе не из-за его вкуса, а утром, чтобы повысить свою продуктивность после пробуждения», – сказал профессор спортивной биологии ТЛУ.

«Кофе помогает установить этот ритм. Половина эффекта от кофеина исчезает через пять-шесть часов. Если человек выпьет двойной эспрессо, то вечером в его организме еще останется кофеин. Многие люди пытаются бороться с упадком сил во второй половине дня при помощи кофе, в итоге, когда они ложатся спать, уровень кофеина в их организме все еще высок. Это портит сон, а плохой сон, может вызвать проблемы со здоровьем», — пояснил профессор.

Порт также отметил, что кофе является крупнейшим источником антиоксидантов для организма.

«Так же, как огонь сжигает, а предметы ржавеют, человек тоже покрывается «ржавчиной». Антиоксиданты помогают замедлить этот процесс. Кофе, вероятно, является основным способом потребления антиоксидантов, – уточнил профессор. – Кофе становится все более популярным, и мы видим, как его начинают добавлять и в другие напитки».

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