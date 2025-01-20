В Польше разразился громкий скандал из-за белорусских тракторов 11 20.01.2025, 9:43

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У фермеров могут изъять семь тысяч единиц техники.

В Польше Варминьско-Мазурская сельскохозяйственная палата первой выступила с заявлением о пересмотре вопроса изъятия тракторов «Беларус» у фермеров.

Как сообщил профильный ресурс Farmer.pl, правление Варминьско-Мазурской сельскохозяйственной палаты обратилось в Национальный совет сельскохозяйственных палат с просьбой о срочном вмешательстве в вопрос отмены решений о дерегистрации МТЗ. Дерегистрацией техники, которая ставилась фермерами на учет после 1 января 2016 года, в настоящее время занимаются суды почти во всех воеводствах Польши по предписанию прокураторы.

Произошло то, что прокуратора спустя почти десять лет выявила, что у белорусской техники не было и нет сертификатов соответствия вступившим в силу с этой даты экологическим стандартам по выхлопам. И поэтому априори техника не могла быть поставлена на учет. Тем не менее, порядка 7 тыс. единиц успешно прошли эту процедуру, регистрируясь продавцами как бэушные тракторы, техника или завозимые из стран, где они, как в первой стране-импортере, должны были проходить проверку на соответствие экологическим требованиям – из Литвы, Венгрии и Румынии. Суды поддерживают прокуратуру, что что регистрация была незаконной, и поэтому эти тракторы подлежат выводу из эксплуатации. По ряду заявлений они вынесли такие решения, которые уже подтверждены и Высшим административным судом в Варшаве.

Только в Подляском воеводстве, как пишет Farmer.pl, прокуратурой подано 815 жалоб в судебные органы. А общее количество техники, которой могут лишиться фермеры, исчисляется около 7 тыс. тракторов.

«Почему фермеры должны страдать из-за ошибок чиновников и продавцов? Они приобрели оборудование добросовестно, законно зарегистрированное в Польше, что было для них экономически оправданным выбором. Для многих это ключевой рабочий инструмент — его потеря означает паралич фермы. Не чиновники и не импортер, а фермеры теперь вынуждены сдавать на слом тракторы, купленные в кредит, зачастую как основную технику в хозяйстве», - говорится в обращении правление Варминьско-Мазурской сельскохозяйственной палаты.

В польских СМИ полагают, учитывая масштаб проблемы, что скандальная история может быть использована кандидатами в президенты в своих в предвыборных кампаниях. Также некоторые издания требуют расследования, кто допустил регистрацию такой техники. И делал ли это он преднамеренно, зарабатывая при этом. И поставщики из каких еще стран воспользовались этой лазейкой.

С белорусской стороны импортом тракторов в Польшу в это время занимались две дочерние структуры Минского тракторного завода – польская компания MTZ Belarus Traktor и венгерская Belarus Traktor KFT. Благодаря их деятельности, Минский тракторный завод в конце 2010-х- начале 2020-х вошел в топ-6 игроков на этом рынке. Пик продаж MTZ Belarus Traktor, в частности, пришелся на 2021 год, в котором было реализовано техники на сумму 151 млн злотых. В 2022-м продажи сократились вдвое, а в 2023-м – были близки к нулю. С 2023 года MTZ Belarus Traktor вообще находится в ликвидации. Это связано с включением компании в польский санкционный список, что привело к замораживанию активов и отстранению от всех тендеров в стране.

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