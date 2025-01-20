«Об этом мы узнаем после конца режима» 1 20.01.2025, 9:47

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Как Россия заключила невыгодный союз с Ираном.

От воющей России ждали полноценного военного союза с Ираном наподобие соглашения с Северной Кореей. То есть пакт соучастия.

Вместо этого мы видим своего рода пакт неучастия. «Если одна из договаривающихся сторон подвергнется агрессии, другая договаривающаяся сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору».

Как бы ни было России важно сейчас продемонстрировать крепкие военные союзы, настоящий обязывающий военный альянс с Ираном невыгоден ей самой, пишет российский политолог Александр Бауманов в Telegram.

Вероятность того, что по военным или ядерным объектам Ирана ударят вооруженные силы США, Израиля или даже Саудовской Аравии пока гораздо выше, чем удары каких-то еще стран, кроме Украины, по российской территории.

А вступать в боевые действия за Иран с самой Америкой, не вполне враждебным Израилем или почти дружественной Саудовской Аравией в Москве явно не собираются.

И в Тегеране видят свои риски. Россия ведет настоящую войну, причем, как она сама уверяет, с Западом, и если война в Украине принесет какие-то сюрпризы, кто знает, не вмешается ли Запад более прямым образом, и тут уже не хочет впутывать себя Иран.

Эта «аполитическая» формулировка соглашения показывает, что реальные цели Ирана и России достаточно далеки друг от друга, чтобы не воевать вместе против общих врагов, но и достаточно близки, чтобы им не помогать, особенно в случае конфликта. Больше того, она была в предыдущем соглашении между Россией и Ираном от 2001 года, до российского разрыва с Западом. Ни война против Украины и новый курс Москвы ее не изменили.

Этот тип отношений похож, на партнерство с Китаем, но очень далек от того типа обязывающих альянсов, которые приводили к мировым войнам.

Другое дело, что когда стоишь на краю воронки, а песочек осыпается, можно не рассчитать и угодить в мировую войну и без альянсов.

Ну, а есть ли какие-то секретные протоколы, мы узнаем после конца режима — там или тут, какие случаются регулярно.

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