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В Латвии для белорусов вводят новое ограничение

  • 20.01.2025, 9:58
  • 4,046
В Латвии для белорусов вводят новое ограничение

Оно затронет и россиян.

Министерство внутренних дел Латвии подготовило поправки в закон о национальной безопасности, которыми предусмотрено запретить гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой, сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Критической инфраструктурой в Латвии считаются объекты, которые существенны для реализации важных общественных функций, а также охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

«Собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции, при этом ему запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств», – заявляют в МВД Латвии.

Поправки предусматривают, что Россия или Беларусь, ее граждане или юрлица, не могут быть владельцами, управляющими или бенефициарами важных объектов для страны и ЕС.

Белорусам и россиянам также будет запрещено занимать должности в таких структурах и просто работать там по найму.

Законопроект в скором времени рассмотрит правительство, а затем и парламент.

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