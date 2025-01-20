закрыть
20 января 2025, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор»

12
  • 20.01.2025, 10:06
  • 5,228
«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор»

Трамп выступил перед сторонниками накануне инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать множество указов, сообщает BBC.

«Мы победили!» — сказал Трамп в начале выступления под крики толпы.

Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».

«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», — сказал Трамп.

Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе, пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.

Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или сотни миллиардов долларов.

По словам Трампа, в понедельник он собирается подписать множество указов, которые «очень обрадуют» американцев.

«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», — пообещал Дональд Трамп.

Ожидается, что в понедельник он подпишет более 200 документов, в том числе исполнительные указы и другие президентские распоряжения.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», — добавил Трамп.

Выступление Трампа было достаточно продолжительным и больше напоминало его предвыборные речи. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.

В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно.

«Это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», — сказал он о ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа за помощь в достижении соглашения.

«Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за четыре года с президентом», — заявил Трамп.

Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на три месяца до запрета, и сказал, что «тикток необходимо сохранить».

«С сегодняшнего дня тикток возвращается в США», — сказал Трамп.

«Честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его сохранить. Очень много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям», — добавил он.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко