«Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор» 12 20.01.2025, 10:06

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Трамп выступил перед сторонниками накануне инаугурации.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать множество указов, сообщает BBC.

«Мы победили!» — сказал Трамп в начале выступления под крики толпы.

Он заявил, что новая администрация собирается «положить конец правлению провального истеблишмента в Вашингтоне» и «сделать Америку снова великой».

«Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет американского упадка, и мы начнем совершенно новую главу для американской силы и процветания, достоинства и гордости. Вернем все это раз и навсегда», — сказал Трамп.

Он также пообещал остановить «вторжение» нелегальных иммигрантов на американской границе, пообещав озвучить конкретные меры в инаугурационной речи в понедельник.

Эксперты говорят, что его обещание депортировать миллионы нелегальных мигрантов столкнется с огромными логистическими трудностями и может обойтись в десятки или сотни миллиардов долларов.

По словам Трампа, в понедельник он собирается подписать множество указов, которые «очень обрадуют» американцев.

«Все начнется завтра. Завтра вам будет очень весело смотреть телевизор», — пообещал Дональд Трамп.

Ожидается, что в понедельник он подпишет более 200 документов, в том числе исполнительные указы и другие президентские распоряжения.

«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», — добавил Трамп.

Выступление Трампа было достаточно продолжительным и больше напоминало его предвыборные речи. Зрителям демонстрировали видеоролики, на сцену выходил бизнесмен Илон Маск, Трамп также представлял ключевых сотрудников своей новой администрации.

В своей речи Трамп коснулся соглашения о перемирии в Газе и ситуации с соцсетью TikTok, а также вновь пообещал закончить войну в Украине, но не уточнил, как именно.

«Это соглашение могло быть достигнуто только в результате нашей исторической победы в ноябре», — сказал он о ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп, в частности, поблагодарил своего спецпосланника на Ближнем Востоке Стива Виткоффа за помощь в достижении соглашения.

«Мы добились большего, не будучи президентами, чем они добились за четыре года с президентом», — заявил Трамп.

Избранный президент также заявил, что ему нравится соцсеть TikTok, которая возобновила работу в воскресенье после обещания Трампа дать сервису отсрочку на три месяца до запрета, и сказал, что «тикток необходимо сохранить».

«С сегодняшнего дня тикток возвращается в США», — сказал Трамп.

«Честно говоря, у нас нет выбора, мы должны его сохранить. Очень много рабочих мест. Мы не хотим отдавать наш бизнес Китаю, мы не хотим отдавать наш бизнес другим людям», — добавил он.

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