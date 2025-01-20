Минчанин ударил незнакомца арбузом по голове

Минчанин ударил незнакомца арбузом по голове4
- 20.01.2025, 10:25
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Случилось это после ссоры с женой.
Вынесен приговор 35-летнему минчанину, которого обвиняли в совершении хулиганства с помощью пакета с арбузом. Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Первомайского района столицы.
В тот вечер минчанин поссорился с супругой и изрядно выпил. На остановке у станции метро «Уручье» он подошел к незнакомцу и стал хватать его за одежду, а после ударил по голове пакетом, где лежал арбуз. Осознав, что натворил, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками милиции.
В отношении хулигана возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.
«Обвиняемый работает бетонщиком, на иждивении имеет двоих малолетних детей», — прокомментировала старшая помощница прокурора Первомайского района Юлия Луговская.
Суд признал его виновным в хулиганстве и на основании ч. 1 ст. 339 УК назначил штраф в размере 50 базовых величин (2000 рублей).