закрыть
20 января 2025, понедельник, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин ударил незнакомца арбузом по голове

4
  • 20.01.2025, 10:25
  • 2,678
Минчанин ударил незнакомца арбузом по голове

Случилось это после ссоры с женой.

Вынесен приговор 35-летнему минчанину, которого обвиняли в совершении хулиганства с помощью пакета с арбузом. Об этом госагентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Первомайского района столицы.

В тот вечер минчанин поссорился с супругой и изрядно выпил. На остановке у станции метро «Уручье» он подошел к незнакомцу и стал хватать его за одежду, а после ударил по голове пакетом, где лежал арбуз. Осознав, что натворил, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками милиции.

В отношении хулигана возбудили уголовное дело. Вину он полностью признал, в содеянном раскаялся.

«Обвиняемый работает бетонщиком, на иждивении имеет двоих малолетних детей», — прокомментировала старшая помощница прокурора Первомайского района Юлия Луговская.

Суд признал его виновным в хулиганстве и на основании ч. 1 ст. 339 УК назначил штраф в размере 50 базовых величин (2000 рублей).

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко