Фонарики без буквы Z 3 Павел Московский

20.01.2025, 10:34

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Об оливье без колбасы.

Москва снова в праздничной иллюминации. Но что это? Где привычные алые звезды, оранжево-черные ленты и буквы Z? Всю эту бижутерию сняли до поры. И даже призывающие на войну плакаты сменились на цитаты Си Цзиньпина. Золотые драконы, змеи и красные фонарики заняли улицы и площади. Столица готовится к китайскому Новому году.

Москвичей ждет китайская музыка, китайская еда и сувениры. Правительство Москвы совместно с посольством КНР подготовило программу празднования китайского Нового года в столице России. Он наступит в ночь на 29 января. Многих радует перспектива продлить новогодние гуляния. За три года войны люди устали от безумного милитари-патриотизма и наслаждаются аполитичной красотой.

Впрочем, у некоторых москвичей возникают странные вопросы. Например, чем китайский Новый год лучше праздника Хэллоуин, с которым неистово боролись власти всего пару месяцев назад? А «импортированный с Запада» (по словам главы РПЦ) День св. Валентина действительно ли так ужасен по сравнению с «импортированным с Востока» торжеством тигра и дракона?

Искать логику в этом трудно. Предположим, что чуждо все пришедшее к Запада. Но на праздник 8 марта вроде бы никто не покушается. Несмотря на придумавшую его Клару Цеткин, с ее очень далеким от православия пониманием свободной любви. А вот святой Патрик путинской России не угодил. Хотя он вроде бы и почитается РПЦ, день святого Патрика в Москве с 2019 года уже не отмечается традиционным красочным парадом на Новом Арбате.

Между тем патриарху Кириллу (Гундяеву) не откажешь в своей собственной логике. Ведь главному принципу РПЦ он не изменяет: всегда и везде поддерживать любую власть и от души кормиться от нее. Так что не удивлюсь, если и в московских церквях последует колокольный звон и молебны по случаю Нового года у новых хозяев. Вполне в духе отеческих скреп.

Вообще с этими традиционными праздниками и ценностями все как-то запутанно. Когда ценность становится традиционной? С XVI или с XIX века? Думаете, это теоретические вопросы? Как сказать…

Вот, к примеру, что для россиян главнее – пост или оливье? Как и десятки лет назад, оливье – самое популярное блюдо новогоднего стола. Согласно опросу, опубликованному порталом Газета.ру, этот салат готовят на Новый год 73% россиян. А вообще же, на горячее большинство соотечественников (49%) предпочитают блюда из птицы – курицы, утки или гуся. Мясо оказалось на новогоднем столе еще у 32% россиян. А вот рыбу выбрали лишь 8% участников опроса, плюс еще 2% предпочли вегетарианский стол.

Но позвольте! С 26 ноября по 6 января в стране был рождественский пост. И миллионы воцерковленных граждан должны были проводить его в раздумьях и самоограничении, без всякого мяса. И уж тем более без богопротивного салата с французским именем. Вы видели, как они выковыривали колбасу из оливье и заказывали в магазинах постную версию этого салата на соевом майонезе? Я тоже не видел.

Однако выходит, что именно оливье стал большей ценностью, чем соблюдение церковных правил. Как такое может происходить в стране, где от 60 до 75% граждан считает себя православными, бог весть.

Вот и на крещение 21 января москвичи традиционно пойдут набирать святой воды, окунутся в прорубь, осеняя себя крестом. А через неделю с приходом китайского праздника выпьют за здоровье зеленой деревянной змеи – символа 2025 года. Попросят у нее исполнить желания и отведают пекинской утки. Которая по нынешним временам почти так же исконна и патриотична, как студень и оливье. Запутаешься в этих традиционных ценностях! Да и начальству виднее.

Правы оказываются эксперты, говорящие о том, что российское общество консервативно и традиционно. И главная его традиция проста. Как их бабушки и дедушки при СССР, миллионы россиян сегодня все так же подстраиваются под линию партии, изображая марш энтузиастов к светлому будущему.

Вот только, если копнуть глубже, то оказывается, что есть у них и свои, а не казенные чаяния. Они не про средневековую скуку, «грехи наши» и лапти с кокошниками. А про самые добрые воспоминания детства, про елочные игрушки и конфеты. Про оливье и шампанское. Про пусть даже китайские фонарики на улицах. И, конечно, про чудеса, которых мы все так заждались.

Павел Московский, «Радио Свобода»

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