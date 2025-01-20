Ученые узнали черту характера, повышающую успех бизнеса 20.01.2025, 10:46

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Опубликованы результаты нового исследования.

Оптимизм, черта характера, присущая примерно 80% людей, часто способствует развитию упорства, сотрудничества и амбиций — черт, которые обычно полезны в жизни и в традиционной трудовой деятельности. Исследования показали, что оптимисты на оплачиваемой работе, как правило, зарабатывают больше, чем их пессимистичные коллеги. Однако когда речь заходит о предпринимательстве, этот радужный настрой может оказаться не столь выгодным, пишет PsyBlog (перевод - «Фокус»).

В исследовании, опубликованном в журнале European Economic Review, ученые выяснили, что пессимизм может оказаться полезным для предпринимателей: пессимистично настроенные владельцы бизнеса зарабатывают в среднем на 30% больше, чем их оптимистично настроенные коллеги.

В исследовании подчеркивались проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, включая более низкий заработок, более продолжительный рабочий день и более высокие риски по сравнению с наемными работниками. Оптимисты же часто не в полной мере осознают эти трудности, что может привести к рискованным предприятиям и принятию неверных решений.

Доктор Крис Доусон, первый автор исследования, отметил:

- Слишком много людей начинают свой бизнес основываясь на личной прибыли. Мы, как общество, восхваляем оптимизм и предпринимательское мышление, но когда эти две составляющие сочетаются, стоит задуматься о реальности.

Он сослался на популярные средства массовой информации, в качестве примера того, как чрезмерный оптимизм часто приводит к ошибочным начинаниям.

Профессор Дэвид де Меза, соавтор исследования, также подчеркнул общественные издержки неудачных предприятий. Он отметил, что, хотя политики часто поощряют предпринимательство как движущую силу экономического роста, они могут упускать из виду личные и финансовые последствия неудач.

- Нельзя недооценивать личные и общественные последствия неудачных предприятий, а ведь именно так поступают оптимисты. Разработчики политики не должны поощрять неправильные виды стартапов, — заявил он.

Это исследование ставит под сомнение традиционное восприятие оптимизма как универсальной полезной черты. Хотя он может способствовать успеху в структурированной среде, такой как оплачиваемая работа, исследование показывает, что пессимизм дает предпринимателям решающее преимущество, предлагая более обоснованную и осторожную перспективу.

Умеряя амбиции реализмом, пессимистичные предприниматели могут избежать неверных решений и получить максимальную финансовую прибыль. Согласно некоторым экономическими теориям, чрезмерная уверенность, часто связанная с оптимизмом, приводит к завышенным ожиданиям и рискованному поведению. Самоуверенные люди чаще переоценивают свои способности и недооценивают риски, особенно при принятии финансовых решений. Это еще раз подтверждает идею о том, что прагматичный подход пессимизма может лучше подходить для таких высокорискованных ситуаций, как предпринимательство.

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