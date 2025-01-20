Почти треть валютной выручки российских компаний застряла за границей 20.01.2025, 10:54

После ужесточения американских санкций.

Российские экспортеры могут не вернуть до 30% валютной выручку в страну после ужесточения санкций США против банковского сектора России, сообщили РБК в компании MoneyRoo, занимающейся международными переводами.

«Это существенная сумма, которая оказывает негативное влияние на финансовое состояние компаний и их способность вести дальнейшую деятельность, включая импортные закупки», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

По его словам, проблемы с расчетами особенно негативно отразились на компаниях, работающих в сфере сырьевого экспорта и высокотехнологичного оборудования. Наиболее остро вопрос стоит в расчетах со странами, где традиционно сильны позиции доллара США или где местные банки тесно сотрудничают с американскими финансовыми институтами, отметил управляющий партнер ЮК «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский.

«Проблемы обязательно возникают, если банк в России находится под санкциями США (попал в список SDN). Приходится менять банк на другой, который пока не находится в SDN листе», — говорит старший партнер «Залесов, Тимофеев, Гусев и партнеры» Владимир Чикин. Однако, по его словам, иностранные банки могут отказываться проводить платежи на счета даже неподсанкционных кредитных организаций, если видят риски секторальных санкций.

Задержки в возврате валютной выручки приведут к замедлению импортного потока в Россию, предупреждает управляющий партнер MoneyRoo Алексей Останин.

«На фоне этих проблем многие экспортеры вынуждены ограничивать расчеты со своими контрагентами, и, следовательно, подрядчики не могут начать новые импортные поставки. Поэтому одна из основных задач — запустить меры, которые позволят избежать ограничений и ускорить проведение платежей», — пояснил он.

Для возврата валютной выручки компании могут воспользоваться услугами платежных агентов. В Nordic Star в последнее время фиксируют возросший спрос на них, из-за чего тарифы на их услуги выросли в пределах 10—20%. По оценке Чикина, стоимость всех транзакционных издержек составляет от 5 до 20% — в них включены также комиссия за конвертацию, риски изменения валютного курса, стоимость денег и прочее.

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