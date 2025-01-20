В Беларуси ввели пенсионное нововведение 20.01.2025, 11:02

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Оно понравится не всем.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило стоимость услуг по выплате и доставке пенсий через почту. Соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, за получение пенсии в отделении почты пенсионерам придется заплатить 1,8 рубля. За доставку пенсии почтальоном на дом — 8,5 рубля. Эти суммы будут взиматься за каждую выплату или доставку в Минске, а также в областных и районных центрах.

Однако услуга будет предоставляться только после внесения платы за нее и только для тех пенсионеров, кто самостоятельно выбрал получение пенсии через почту.

При этом предусмотрены исключения: пенсионеры старше 70 лет, инвалиды, а также граждане, проживающие в сельской местности, освобождены от оплаты данных услуг. Это также распространяется на другие категории, указанные в нормативных актах.

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