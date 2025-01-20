WSJ раскрыла детали миссии захвата в плен первого солдата КНДР 1 20.01.2025, 11:11

Украинские спецназовцы долго и тщательно готовились к операции.

Украина стремилась продемонстрировать, что северокорейские войска воюют против нее с российскими солдатами. Чтобы доказать это, понадобилась миссия с высокими ставками. В результате этой операции украинцы получили убедительное доказательство - захватили в плен первого солдата КНДР.

The Wall Street Journal раскрыла детали украинской миссии. В тот день украинские спецназовцы наткнулись на раненого северокорейского солдата, который лежал в лесу на территории Курской области России. Заметив их, молодой военный начал угрожать гранатой, держа ее в руке.

Командир украинской группы, капитан с позывным Грин, попытался успокоить его, обратившись несколькими фразами на корейском, которые выучил для таких случаев.

«Брат, все в порядке», - сказал Грин, а потом добавил на русском: «Все нормально. Я помогаю».

Смерть, а не плен

Украинские военные стремились взять солдата в плен. До этого момента ни один из тысяч северокорейцев, воевавших на стороне России, не был захвачен живым. По словам украинских военных, некоторые из них выбирали смерть вместо сдачи, другие были убиты своими товарищами, чтобы избежать плена.

Украинские официальные лица заявляют, что вовлечение Северной Кореи в войну свидетельствует о ее глобализации. По оценкам Киева, Россия разместила около 12 тысяч северокорейских военных, которые действуют в Курской области с декабря. Северокорейские солдаты, преимущественно задействованные в пехотных атаках без поддержки бронетехники, демонстрируют высокую мотивацию, несмотря на значительные потери.

Документы, найденные у погибших северокорейских солдат, свидетельствуют об их дисциплине и готовности к самопожертвованию. Однако они также указывают на попытки российской стороны скрыть присутствие северокорейцев.

«Я хочу здесь жить»

Команда Грина тщательно подготовила операцию по захвату пленного. 9 января, пробравшись через минное поле, они устроили засаду, в результате которой удалось обнаружить и окружить раненого солдата.

Сначала он сопротивлялся и держал в руке гранату. Грин жестами показал, что хочет оказать ему помощь, а северокореец в конце концов отдал оружие. «Мы относились к нему как к ребенку. Мы не хотели, чтобы он нанес себе вред», - отметил Грин.

Украинцы начали транспортировать пленного через минное поле, когда российская артиллерия начала интенсивный обстрел. «Россияне использовали все ресурсы, которые имели на тот момент, просто чтобы избавиться и от корейцев, и от нас», - рассказал Грин.

Пленный, 20-летний стрелок, утверждал, что не знал, где находится, и что воюет против Украины. Во время допроса он спросил, хорошие ли украинцы люди, и услышав утвердительный ответ, сказал: «Я хочу здесь жить».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о захвате двух северокорейцев и предложил обменять их на украинских военнопленных в России.

Захват северокорейцев позволит получить ценную информацию об их подготовке, жизни в Северной Корее и роли в войне. «Они служат живым доказательством незаконного участия Северной Кореи в войне России», - заявил Ли Сонмин, директор корейского отдела Human Rights Foundation.

На церемонии в Киеве Зеленский наградил медалями спецназовцев, которые приняли участие в рискованной операции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com