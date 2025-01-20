Великобритания может разместить в Украине военные базы
- 20.01.2025, 11:23
Об этом говорится в подписанным между двумя странами документе.
Декларация о 100-летнем партнерстве, заключенная между Украиной и Великобританией, допускает размещение в Украине британских военных баз.
Об этом говорится в статье «Европейской правды».
В декларации, подписанной параллельно с Соглашением о столетнем партнерстве на прошлой неделе, в частности, сказано, что Соединенное Королевство будет работать с Украиной над определением общих военных потребностей и сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые обе страны могут производить вместе.
«Участники рассмотрят варианты развертывания и содержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы военного резерва. Эти объекты могут быть использованы для усиления обороноспособности обеих стран в случае значительной военной угрозы», – сказано в документе.
Сейчас формулировка в декларации звучит как чисто теоретическая возможность. И пока формат размещения потенциальных военных баз не понятен.
Также пока остается открытым вопрос, как это намерение соотносится с ныне действующим положением ст. 17 Конституции Украины, которая говорит, что на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз.
Декларация о столетнем партнерстве политически позиционируется как часть основного Соглашения о столетнем партнерстве, но юридически этот документ не связан и не подлежит ратификации вместе с соглашением.