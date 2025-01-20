закрыть
20 января 2025, понедельник, 11:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания может разместить в Украине военные базы

  • 20.01.2025, 11:23
Великобритания может разместить в Украине военные базы

Об этом говорится в подписанным между двумя странами документе.

Декларация о 100-летнем партнерстве, заключенная между Украиной и Великобританией, допускает размещение в Украине британских военных баз.

Об этом говорится в статье «Европейской правды».

В декларации, подписанной параллельно с Соглашением о столетнем партнерстве на прошлой неделе, в частности, сказано, что Соединенное Королевство будет работать с Украиной над определением общих военных потребностей и сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые обе страны могут производить вместе.

«Участники рассмотрят варианты развертывания и содержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, хранилища резервной военной техники и запасы военного резерва. Эти объекты могут быть использованы для усиления обороноспособности обеих стран в случае значительной военной угрозы», – сказано в документе.

Сейчас формулировка в декларации звучит как чисто теоретическая возможность. И пока формат размещения потенциальных военных баз не понятен.

Также пока остается открытым вопрос, как это намерение соотносится с ныне действующим положением ст. 17 Конституции Украины, которая говорит, что на территории Украины не допускается расположение иностранных военных баз.

Декларация о столетнем партнерстве политически позиционируется как часть основного Соглашения о столетнем партнерстве, но юридически этот документ не связан и не подлежит ратификации вместе с соглашением.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко