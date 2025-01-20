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Поддержка демократов в США упала до рекордно низкого уровня

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  • 20.01.2025, 11:37
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Поддержка демократов в США упала до рекордно низкого уровня

Такой низкой поддержки не было уже 30 лет.

Большинство сторонников Демократической партии США, 58%, считают, что она нуждается в серьезных изменениях или в полной реформе. Рейтинги партии упали до рекордного значения за последние 30 лет.

Об этом говорится в новом опросе CNN, проведенным SSRS.

Только 49% взрослых американцев, поддерживающих демократов, ожидают, что представители их партии в Конгрессе будут эффективны в сопротивлении политике Республиканской партии. В то же время более девяти из десяти взрослых, поддерживающих республиканцев, ожидают, что они будут эффективны в принятии новых законов для реализации своей повестки дня.

В целом только 33% всех американцев выражают благоприятное отношение к Демократической партии, что является самым низким показателем в опросе CNN за 30 лет, с 1992 года.

Республиканская партия показывает чуть более высокие результаты, с рейтингом 36%. Четыре года назад, сразу после атаки на Капитолий 6 января 2021 года, рейтинг демократов составлял 49%, а республиканцев — 32%.

Большинство американцев в целом позитивно относятся к своим партиям, но республиканцы более единообразны, указывается в материале. 78% сторонников положительно относятся к Республиканской партии, в то время как показатель среди демократов составляет 72%. Рейтинги благосклонности каждой партии составляют всего 19% среди независимых политиков.

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