Украинский ЦПД: Россия провалила задачу по прикрытию неба
- 20.01.2025, 11:45
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Дроны ВСУ успешно атаковали авиазаводы в Казани.
В российском городе Казань прогремела серия взрывов, под атакой «неизвестных дронов» оказались военные объекты.
Об этом в понедельник, 20 января, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, комментируя атаку на город.
Коваленко подчеркнул, что в городе Казань находятся несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в военно-промышленном комплексе страны-агрессора России.
«Среди них Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом», — отметил Коваленко.
Руководитель ЦПД подчеркнул, что этот завод активно расширяется, в частности, для обслуживания этих бомбардировщиков.
Еще одним важным предприятием, расположенном в городе, является Казанский вертолетный завод. Он, по словам Коваленко, специализируется на производстве вертолетов для военных и гражданских нужд.
Кроме того, в городе работает Казанский государственный казенный пороховой завод, на котором изготавливаются порох и взрывчатые вещества для авиационных боеприпасов и ракет, таких как Калибр и Искандер.
«Не первые атаки, но прикрыть небо России становится все труднее», — отметил Андрей Коваленко.