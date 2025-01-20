«Приходилось платить водителям от 50 до 100 евро» 20.01.2025, 11:51

2,460

Фото: Телеграм-чат Граница Брест-Тересполь, пользователь Roman_L

Что сейчас происходит на белорусско-польской границе.

Очереди на белорусско-польской границе сохраняются. По данным Погранкомитета Беларуси, 19 января по состоянию на 10:00 (по минскому времени) выезд из Беларуси в Польшу ожидает около 300 автомобилей.

В среднем на прохождение границы сейчас уходит более двух суток. Как сообщают пользователи Telegram-чата ГраницаBY, сегодня в пункт пропуска вызывают тех, кто зарегистрировался в электронной очереди 17 января, отмечает Most.

Огромные очереди в пункте пропуска «Брест-Тересполь» выстроились после новогодних праздников, когда белорусы стали возвращаться в Польшу. Электронная очередь машин была расписана на неделю вперёд, а дорога автобусом занимала более суток. В некоторые дни автомобилей, ожидающих выезда в Польшу, было более 2000.

Тем, кто хотел пересесть в автобус, стоящий ближе к шлагбауму, приходилось платить водителям от 50 до 100 евро.

Некоторые пользователи профильного Telegram-чата рекомендуют перед планированием своих поездок изучить календарь «больших» религиозных праздников. «Следующий пик, вероятно, случится на Пасху, а к этой среде очередь должна трансформироваться к одному-трём часам в зоне ожидания», — прогнозируют белорусы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com