В Сеть попал интересный тест на внимательность

В Сеть попал интересный тест на внимательность2
- 20.01.2025, 11:53
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Испытайте себя.
Думаете, что ваша внимательность на высоте? Этот тест предлагает вам простую задачу — собрать пазл всего за 10 секунд. Звучит легко, но почему-то большинство людей не справляется с этим испытанием, пишет «Вокруг света».
В чём секрет? Возможно, дело в умении концентрироваться или в способности быстро замечать детали. Только 2 из 10 участников укладываются в отведённое время. Сможете ли вы войти в их число?
Проверьте себя, потренируйте внимательность и узнайте, насколько быстро работает ваш мозг!