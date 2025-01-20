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В Сеть попал интересный тест на внимательность

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  • 20.01.2025, 11:53
  • 2,862
В Сеть попал интересный тест на внимательность

Испытайте себя.

Думаете, что ваша внимательность на высоте? Этот тест предлагает вам простую задачу — собрать пазл всего за 10 секунд. Звучит легко, но почему-то большинство людей не справляется с этим испытанием, пишет «Вокруг света».

В чём секрет? Возможно, дело в умении концентрироваться или в способности быстро замечать детали. Только 2 из 10 участников укладываются в отведённое время. Сможете ли вы войти в их число?

Проверьте себя, потренируйте внимательность и узнайте, насколько быстро работает ваш мозг!

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