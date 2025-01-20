Белорусская армия ослабла

Белорусская армия ослабла15
- 20.01.2025, 12:07
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В мировом рейтинге она расположилась между Шри-Ланкой и Словакией.
Беларусь заняла 70 место из 145 в обновленном рейтинге военной мощи Military Strength Ranking 2025 года.
Для составления рейтинга эксперты проанализировали данные о численности вооруженных сил, их оснащении и подготовке, потенциале оборонной промышленности и ряд других факторов. Ядерное оружие не учитывалось при анализе.
В текущем году Беларусь расположилась между Шри-Ланкой и Словакией на 70 позиции. В 2024 году наша страна занимала 64 место, а в 2023 году — 60 место.
Первые два места, как и годом ранее, заняли США и Россия. На третьей позиции расположился Китай.
Соседние с Беларусью страны заняли следующие места:
Украина — 20 место
Польша — 21 место
Литва — 88 место
Латвия — 99 место