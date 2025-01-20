История с газовым коллапсом в Приднестровье получила продолжение 6 20.01.2025, 12:14

9,538

Сепаратисты согласились с условиями Кишинева.

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что регион соглашается получить газ, доставленный молдавской госкомпанией «Молдовагаз», и готов платить за него.

Об этом Красносельский заявил в понедельник, 20 января – видео его заявления размещено в Telegram, сообщает «Европейская правда».

По словам Красносельского, Тирасполь соглашается получать газ через «Молдовагаз», и «Тираспольтрансгаз» 18 января направил обращение по этому поводу в Кишинев.

«Для того, чтобы как можно быстрее тепло доходило до домов людей, чтобы они получили газ и нормальную электроэнергию в свои жилые помещения, и чтобы вся социальная инфраструктура также получала выгоду от тепла и электроэнергии, я согласился с предложениями руководства Молдовы, начиная с президента, по поставке газ Приднестровью поставляла компания «Молдовагаз», – сказал Красносельский.

Он также отметил, что «Тираспольтрансгаз» гарантирует оплату доставки.

Красносельский сказал, что ранее Тирасполь пытался заключить контракт на поставку газа с неназванной компанией, однако это якобы встретило «яростное сопротивление» со стороны молдавских чиновников и «Молдовагаза», якобы эта компания «никак не может поставить газ на Левый берег».

РосСМИ писали, что этой компанией должна была стать Natural Gaz D.C. Газ якобы должны были закупать на европейском спотовом рынке, а расходы в таком случае, вероятно, компенсировали бы из российского бюджета. В Кишиневе настаивали, что поставки на Левый берег может осуществлять только «Молдовагаз».

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою газотранспортную систему, в то время Россия отказалась поставлять газ Приднестровью альтернативным маршрутом, что спровоцировало масштабный энергетический кризис в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com