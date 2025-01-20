В Минске горит многоэтажный дом

В Минске горит многоэтажный дом1
- 20.01.2025, 12:16
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ЧП попало на видео.
Читатели сообщили «Онлайнеру» о пожаре в высотке на улице Сурганова в Минске. На фото, оказавшемся в распоряжении редакции, хорошо виден густой дым, окутавший последние этажи. Скорее всего, загорание произошло в одной из квартир, расположенных наверху.
Как рассказал очевидец, на место уже прибыли работники МЧС.
— Видел, как на последнем этаже, в выгоревших окнах, мелькал свет от фонариков — наверное, это бегали пожарные, — поделился информацией читатель. — Они пытались с улицы тушить, но струя воды из пожарной машины не долетала до верхних этажей. Сейчас дыма почти нет.