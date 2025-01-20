В Минске горит многоэтажный дом 1 20.01.2025, 12:16

8,440

ЧП попало на видео.

Читатели сообщили «Онлайнеру» о пожаре в высотке на улице Сурганова в Минске. На фото, оказавшемся в распоряжении редакции, хорошо виден густой дым, окутавший последние этажи. Скорее всего, загорание произошло в одной из квартир, расположенных наверху.

Как рассказал очевидец, на место уже прибыли работники МЧС.

— Видел, как на последнем этаже, в выгоревших окнах, мелькал свет от фонариков — наверное, это бегали пожарные, — поделился информацией читатель. — Они пытались с улицы тушить, но струя воды из пожарной машины не долетала до верхних этажей. Сейчас дыма почти нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com