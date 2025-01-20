В Европарламенте призвали ввести новые экономические санкции против режима Лукашенко 9 20.01.2025, 12:44

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Только таким образом можно освободить политзаключенных.

«Белорусские политические заключенные: вызов для всех в Европе» — дискуссия с таким названием прошла 15 января в Брюсселе в Европейском парламенте в рамках форума, посвященного Беларуси с участием депутатов Европейского парламента, белорусских политиков и журналистов.

Главным организатором мероприятия выступила глава Делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, бывшая заместитель маршалка Сейма Республики Польша Малгожата Госевска. На форуме выступили евродепутаты Анджей Халицкий (Польша), Карин Карлсбро (Швеция), Косма Злотовский (Польша), Пятрас Ауштрявичюс (Литва), Мартиньш Стакис (Латвия), Мацей Вонсик (Польша), а также депутат парламента Люксембурга, член Совета Европы Поль Галлес.

Дискуссию, посвященную политзаключенным и возможным путям их освобождения, модерировали главный редактор сайта «Хартия-97» Наталья Радина, участниками были депутаты Европарламента Мартиньш Стакис и Малгожата Госевска, исполняющий обязанности председателя социал-демократической партии «Народная Грамада» Евгений Вильский и представитель молодежной фракции партии «Вместе» Валерия Чиж.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина говорила про необходимость введения санкций за политзаключенных:

— Сегодня в белорусских тюрьмах диктаторские власти удерживают тысячи политических заключенных. Сколько их, узников совести, в действительности мы не знаем. Цифры, которые называются сегодня (более тысячи человек) не соответствуют действительности. На самом деле, может быть до 10 тысяч узников совести.

Условия содержания политических заключенных — поистине, чудовищные. На протяжении последних четырех лет людей пытают, они умирают, они становятся инвалидами. Нужно помнить: каждый день в тюрьме сокращает жизни этих людей.

Мы сможем добиться освобождения всех политзаключенных только в случае, если добьемся сильных экономических санкций против режима непосредственно за политзаключенных. Сегодня нет даже условий для переговоров об освобождении узников совести, потому что санкции Запада введены за другие преступления режима: участие в войне в Украине, миграционный кризис и незаконную посадку самолета международной авиакомпании. Будет серьезное наказание за удержание в тюрьмах тысяч политзаключенных — будет возможность вести переговоры об освобождении людей, — сказала Наталья Радина.

Исполняющий обязанности председателя социал-демократической партии «Народная Грамада» Евгений Вильский напомнил о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче, политзаключенной активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, лидере Белорусских христианских демократов Павле Северинце и предостерег от сделок с диктаторским режимом:

— Сейчас раздаются голоса, что политических заключенных надо освобождать любым путем. Даже путем ослабления или снятия санкций. Это опасный путь. Такие сделки укрепляют авторитарные режимы и создают прецеденты для других диктаторов. Свобода человека не может быть предметом торга или компромисса. Что нам необходимо или возможно сделать?

Во-первых, усиление санкций и привязка их к освобождению политических заключенных. Санкции должны быть направленными в ключевые экономические секторы, которые поддерживают режим Лукашенко: экспорт калийных удобрений, нефтепродукты и другие ресурсы. Важно исключить лазейки через которые режим продолжает получать доход. Важно согласовать белорусские санкции и санкции против России, чтобы не было взаимных возможностей их обходить.

Очень плохо используются возможности Международной организации труда, которая ввела в отношении Беларуси статью 33 Устава МОТ. Не хватает политической воли на уровне национальных государств, чтобы запустить эти санкции в действие. Это очень хорошие возможности для того, чтобы фактически лишить режим Лукашенко любых доходов.

Далее — усиление давления на семью и кошельки Лукашенко и его международных партнеров. Недавно мы узнали, что [владелец «Савушкин продукт» и «Санта-Бремор»] Александр Мошенский свободно ездил в Варшаву и даже, по некоторым данным, проживал там. Это недопустимый факт. Все это надо вычислять и перекрывать всевозможные лазейки.

Белорусские политические заключенные должны быть освобождены не путем компромиссов, ослабляющих международное давление, а через консолидацию усилий по демократизации в Беларуси. Только системный подход включающий санкции, международное давление и поддержку гражданского общества может привести к реальным переменам, — сказал Евгений Вильский.

Глава Делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Малгожата Госевска высказала принципиальную позицию:

— Мы должны потребовать дальнейших жестких санкций против Лукашенко, его пособников и тех, кто причастен к насаждению террора в Беларуси. Но мы также должны потребовать санкций против европейских компаний, работающих на территории Беларуси. Конечно, представители этих стран и компаний объясняют, что это рабочие места и что они повышают уровень жизни белорусов, но на самом деле это дает средства Лукашенко для того, чтобы продолжать терроризировать народ. Был пример немецкой компании, которая нанимала на работу политических заключенных в Беларуси. Санкции должны применяться к режиму Лукашенко, но также и к компаниям, которые сотрудничают с этим режимом.

Мы также должны добиваться соответствующих действий от международных институтов, включая Международный уголовный суд в Гааге, чтобы преступники знали, что их действия не останутся безнаказанными. Я полна решимости действовать и заверяю вас, что не успокоюсь. Я открыта для всех ваших предложений, когда дело идет до представлении в Гааге доказательств преступлений, к которым причастны Лукашенко и его семья, — сказала Малгожата Госевска.

Мартиньш Стакис, быший мэр Риги, известный тем, что вывесил бело-красно-белые флаги в городском пространстве Риги во время чемпионата мира по хоккею, а ныне депутат от Латвии, пообещал, что работа с белорусской демократической оппозицией будет приоритетом в его работе в Европейском парламенте, и что одной из своих основных задач он видит привлечение других своих коллег-депутатов для поднятия белорусской темы в Европарламенте и в СМИ.

По мнению Мартиньша Стакиса, при введении санкций против режима ЕС должен учитывать мнение белорусской демократической оппозиции: «У нас есть принцип: никаких решений по Украине без Украины. Думаю, тут должен быть такой же принцип. Многие из этих санкций, о которых мы говорим, на самом деле не дают никакого результата. Так что я думаю, если мы говорим о санкциях, то вы должны быть за этим столом, участвовать в обсуждении и помогать нам выяснить, какими могут быть эти санкции».

Однако, член партии «Вместе», представляющей сторонников бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, Валерия Чиж призвала к переговорам с режимом Лукашенко: «Дипломатия прав человека полагается на смесь давления, распространения информации и переговоров. Давайте использовать все имеющиеся у нас инструменты». По ее мнению, сейчас возможно сотрудничество с белорусскими властями в различных областях, например в социальном или экологическом аспекте, а санкции не приведут к освобождению узников совести, так как «тому нет исторических примеров».

Наталья Радина возразила:

— Такой реалполитик привел к тому, что в 2020 году Беларусь превратилась в диктатуру. Напротив — усилие санкций позволяло освобождать политзаключенных. После президентских выборов 2006 года, когда был арестован кандидат в президенты Александр Козулин, власти США ввели экономические санкции против «Белнефтехима», и в 2008 году Александр Козулин и другие политзаключенные вышли на свободу.

Я тоже после выборов 2010 года сидела в тюрьме КГБ и смогла выйти под подписку о невыезде, а не остаться в этой тюрьме, только потому, что Евросоюз тогда угрожал Лукашенко ввести экономические санкции. Кандидат в президенты Андрей Санников на выборах 2010 года был освобожден в 2012 году только потому, что западные банки отказали режиму Лукашенко в кредитах, а послы из стран Евросоюза уехали из Минска, требуя освобождения политзаключенных. Таким образом, Беларусь имеет положительный опыт действия санкций.

Переговоры с режимом Лукашенко будут возможны, когда будут санкции за политзаключенных. Чего сейчас требуют противники санкций: снятия санкций, введенных за участие режима Лукашенко в войне против Украины? Это невозможно.

Депутат Малгожата Госевска также выступила против поблажек режиму Лукашенко:

— Только жесткая политика может выдержать столкновение с Россией или с Лукашенко в Беларуси — разговор, но с позиции силы. То есть санкции, жесткая позиция. Это единственное, что давало результаты.

Лукашенко много раз уже играл с Западом: обманывал и изображал из себя цивилизованного политика. Но это не цивилизованный политик, также, как и Путин. Подписанные с ними соглашения не имеют никакого значения. Только разговор с позиции силы имеет значение. Это единственный способ добиться освобождения политических заключенных.

Признаюсь, что в наших закулисных разговорах, я слышала разные мнения. Например, что делегация Европарламента должна встретиться с послом, поехать в Беларусь, встретиться с Лукашенко и, возможно, начать выкупать доли у отдельных людей. «Выкупать» — такие слова были сказаны.

Значит ли это, что одна жизнь важнее другой? Выкупить несколько человек? Профинансировать Лукашенко? Это решение? Нет. Нам нужно проявить солидарность и твердость. Приведу слова великого белорусского поэта Янки Купалы: «Устань. Жывi. Ня гiнь у няволi, зямля мая, народ мой!».

Далее на форуме при обсуждении других вопросов евродепутат от Швеции Карин Карлсбро также призвала к усилению санкций против режима Лукашенко: «Санкции должны быть более эффективными. Они должны быть более сильными, они должны быть более жесткими». В унисон говорил вице-спикер Сейма Литвы Юозас Олекас: «Мы должны усилить санкции против режима».

Законодатель из Литвы Пятрас Ауштрявичюс посоветовал белорусским оппозиционным силам более тесному сотрудничать с украинскими политиками: «Рядом с бел-чырвона-белым должен быть жовто-блакитний. Геополитические изменения принесут перемены в Беларусь, а не наооборот», — и также призвал к усилению санкций против режима:

«Надеюсь, выводы этой встречи будут включать санкции: больше санкций. Не обманывайте себя. Не покупайте так называемое «освобождение политзаключенных» в обмен на ослабление санкций — от этой игры люди будут только страдать», — сказал Пятрас Ауштрявичюс.

Депутат от Польши Мацей Вонсик сказал: «Я думаю, что это не только Украина должна быть в центре мирового внимания, но также и Беларусь. Я считаю, что это единственный способ сделать это — это проводить жесткую в отношении Лукашенко».

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