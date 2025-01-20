В Словакии психологи и психиатры «поставили диагноз» Фицо

В Словакии психологи и психиатры «поставили диагноз» Фицо7
- 20.01.2025, 12:32
- 5,784
Премьера страны призвали уйти в отставку.
Более ста специалистов в области психологии и психиатрии в Словакии обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором обратили внимание на его поведение и призвали уйти в отставку. Об этом сообщает Aktuality.
Отмечается, что авторами письма являются два выдающихся деятеля психиатрии и психологии — Йозеф Гашто и Антон Геретик. Кроме них, письмо подписали эксперты со всей страны.
Специалисты считают, что поведение Фицо все больше характеризуется «силовым авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, нападениями на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан».
Они указали на дегуманизирующее поведение словацкого премьера не только в отношении граждан, но и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В письме также говорится о том, что внешнеполитические инициативы Фицо противоречат политике Европейского Союза и НАТО, членом которых является Словакия. Политика раскритиковали за негативное отношение к Украине и Зеленскому, а также дружеские отношения со страной-агрессором Россией.
«Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность коррекции вашего политического поведения, включая рассмотрение вопроса об уходе из высшей политики», — отметили специалисты.
Подобное письмо опубликовала и Словацкая палата психологов. Она предупредила о росте социальной напряженности и плохих настроений в Словакии. В письме отметили, что напряженные отношения между политиками передаются и гражданам.
Словацкая палата психологов призвала политиков «осознавать свою ответственность и воздерживаться от заявлений, которые могут подстрекать к насилию». Там подчеркнули, что политики должны подавать пример обществу и поощряли уважение и толерантность.
Фицо ответил на письмо в социальных сетях. Он назвал его авторов давними оппонентами действующей власти, а также обвинил их в злоупотреблении своей профессией в политических целях.