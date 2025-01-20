закрыть
20 января 2025, понедельник, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Словакии психологи и психиатры «поставили диагноз» Фицо

7
  • 20.01.2025, 12:32
  • 5,784
В Словакии психологи и психиатры «поставили диагноз» Фицо

Премьера страны призвали уйти в отставку.

Более ста специалистов в области психологии и психиатрии в Словакии обратились с открытым письмом к премьер-министру страны Роберту Фицо, в котором обратили внимание на его поведение и призвали уйти в отставку. Об этом сообщает Aktuality.

Отмечается, что авторами письма являются два выдающихся деятеля психиатрии и психологии — Йозеф Гашто и Антон Геретик. Кроме них, письмо подписали эксперты со всей страны.

Специалисты считают, что поведение Фицо все больше характеризуется «силовым авторитарным стилем, манипулированием фактами, ложью, нападениями на политических оппонентов, журналистов и рядовых граждан».

Они указали на дегуманизирующее поведение словацкого премьера не только в отношении граждан, но и к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В письме также говорится о том, что внешнеполитические инициативы Фицо противоречат политике Европейского Союза и НАТО, членом которых является Словакия. Политика раскритиковали за негативное отношение к Украине и Зеленскому, а также дружеские отношения со страной-агрессором Россией.

«Мы надеемся на вашу способность к саморефлексии и возможность коррекции вашего политического поведения, включая рассмотрение вопроса об уходе из высшей политики», — отметили специалисты.

Подобное письмо опубликовала и Словацкая палата психологов. Она предупредила о росте социальной напряженности и плохих настроений в Словакии. В письме отметили, что напряженные отношения между политиками передаются и гражданам.

Словацкая палата психологов призвала политиков «осознавать свою ответственность и воздерживаться от заявлений, которые могут подстрекать к насилию». Там подчеркнули, что политики должны подавать пример обществу и поощряли уважение и толерантность.

Фицо ответил на письмо в социальных сетях. Он назвал его авторов давними оппонентами действующей власти, а также обвинил их в злоупотреблении своей профессией в политических целях.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип