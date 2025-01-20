В одном из драмтеатров Беларуси ищут почти все руководство 3 20.01.2025, 12:42

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В сфере культуры - кадровый коллапс.

Гродненский областной драматический театр объявил о девяти вакансиях. Они были опубликованы на сайте заведения, отмечает «Зеркало».

На данный момент в учреждение требуются замдиректора по административно-хозяйственной деятельности, главный режиссер, главный художник, главный бухгалтер, художник по свету, инженер-энергетик, инженер по пожарной безопасности, машинист сцены и уборщик помещений.

Как минимум первые четыре должности — ключевые для деятельности театра. Отсутствие этих специалистов может повлиять на его работу.

Такое большое количество вакансий объясняется несколькими причинами — традиционно невысокими зарплатами в сфере культуры, кадровым дефицитом, возникшим после репрессий последних лет, а также общей атмосфере в театре.

Директором коллектива с 2012 года является полковник запаса, экс-член «совета республики» Игорь Гедич. В 2020-м двух актеров театра задержали на протестном митинге, и в знак солидарности труппа прервала спектакль. Тогда был уволен Игорь Уланов и другие актеры, игравшие в том спектакле. Позже часть коллектива приняла участие в «общенациональной забастовке» в конце октября 2020 года — в результате уволили главного режиссера, режиссера-постановщика и еще ряд актеров.

Чистки продолжились и в последующем. Всего только за 2020−2021 годы из театра под руководством Гедича было уволено более 15 человек: среди них были актеры, режиссеры и хореографы, многие были вынуждены эмигрировать из страны.

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Впрочем, одна из должностей в руководстве стала вакантной после того, как осенью 2024 года бывшего замдиректора Гродненского драмтеатра Дмитрия Чилика обвинили в неоднократном получении взяток в течение нескольких лет. Его приговорили к пяти годам колонии.

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