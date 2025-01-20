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Пленный боец КНДР рассказал, что знает о мире за пределами его страны

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  • 20.01.2025, 12:44
  • 7,504
Пленный боец КНДР рассказал, что знает о мире за пределами его страны

Как оказалось — немного.

Северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций на Курщине, служил в разведывательном батальоне и утверждает, что не знал, против кого будет воевать.

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На записи, обнародованной 20 января, северокорейский военный отвечает на вопросы представителей украинских спецслужб через переводчика.

По словам пленного, он, вместе примерно со ста соотечественниками прибыл в Россию на корабле, дальше их везли поездом.

Боец КНДР говорит, что некоторых из его соотечественников учили работать с тяжелой российской военной техникой, но он, мол, не проходил такое обучение.

Мужчина говорит, что вступил в ряды армии КНДР в возрасте 17 лет и проходил срочную службу.

Он утверждает, что не знал, что будет воевать в России, и не знал, против кого воевать.

На вопрос о потерях армии КНДР, пленник говорит, что «было очень много пострадавших в боях».

Его мать не знает, где сейчас ее сын. На вопрос «Что вы знали о мире за пределами Северной Кореи?» пленный отвечает «Немного».

« – Что-нибудь о Южной Корее вы знали?

– Я только знаю, что в Южной Корее меньше гор, чем в Северной Корее».

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