Пленный боец КНДР рассказал, что знает о мире за пределами его страны 2 20.01.2025, 12:44

7,504

Как оказалось — немного.

Северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций на Курщине, служил в разведывательном батальоне и утверждает, что не знал, против кого будет воевать.

Видео допроса солдата КНДР опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях

На записи, обнародованной 20 января, северокорейский военный отвечает на вопросы представителей украинских спецслужб через переводчика.

По словам пленного, он, вместе примерно со ста соотечественниками прибыл в Россию на корабле, дальше их везли поездом.

Боец КНДР говорит, что некоторых из его соотечественников учили работать с тяжелой российской военной техникой, но он, мол, не проходил такое обучение.

Мужчина говорит, что вступил в ряды армии КНДР в возрасте 17 лет и проходил срочную службу.

Он утверждает, что не знал, что будет воевать в России, и не знал, против кого воевать.

На вопрос о потерях армии КНДР, пленник говорит, что «было очень много пострадавших в боях».

Его мать не знает, где сейчас ее сын. На вопрос «Что вы знали о мире за пределами Северной Кореи?» пленный отвечает «Немного».

« – Что-нибудь о Южной Корее вы знали?

– Я только знаю, что в Южной Корее меньше гор, чем в Северной Корее».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com