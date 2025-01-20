Пленный боец КНДР рассказал, что знает о мире за пределами его страны

Пленный боец КНДР рассказал, что знает о мире за пределами его страны2
- 20.01.2025, 12:44
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Как оказалось — немного.
Северокорейский военный, которого взяли в плен бойцы Сил спецопераций на Курщине, служил в разведывательном батальоне и утверждает, что не знал, против кого будет воевать.
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На записи, обнародованной 20 января, северокорейский военный отвечает на вопросы представителей украинских спецслужб через переводчика.
По словам пленного, он, вместе примерно со ста соотечественниками прибыл в Россию на корабле, дальше их везли поездом.
Боец КНДР говорит, что некоторых из его соотечественников учили работать с тяжелой российской военной техникой, но он, мол, не проходил такое обучение.
Мужчина говорит, что вступил в ряды армии КНДР в возрасте 17 лет и проходил срочную службу.
Он утверждает, что не знал, что будет воевать в России, и не знал, против кого воевать.
На вопрос о потерях армии КНДР, пленник говорит, что «было очень много пострадавших в боях».
Его мать не знает, где сейчас ее сын. На вопрос «Что вы знали о мире за пределами Северной Кореи?» пленный отвечает «Немного».
« – Что-нибудь о Южной Корее вы знали?
– Я только знаю, что в Южной Корее меньше гор, чем в Северной Корее».