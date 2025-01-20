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Один из белорусских банков решил блокировать денежные переводы

  • 20.01.2025, 13:06
  • 2,768
Один из белорусских банков решил блокировать денежные переводы

Стало известно, как это будет работать.

Беларусбанк внедрил новую систему защиты от мошенничества, которая проверяет реквизиты получателя перед совершением перевода. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Теперь, если клиент попытается перевести деньги на счёт или карту, которые ранее фигурировали в мошеннических схемах, операция будет заблокирована. Сделано это для того, «чтобы уберечь клиентов от переводов мошенникам».

В банке заверили, что клиент при попытке перевода на сомнительный счёт или карточку должен увидеть уведомление: «Денежный перевод по указанным Вами реквизитам невозможен в связи с наличием у банка признаков несанкционированного перевода (возможным мошенничеством)».

Там пояснили, что новый механизм анализирует информацию о реквизитах и определяет, не использовались ли они злоумышленниками для вывода похищенных денег. Окончательное решение о возможности переводов на такой счёт или карту будет приниматься после разбирательства правоохранительными органами.

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