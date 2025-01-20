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В Туве военный полицейский избивал российских контрактников электрошокером

  • 20.01.2025, 13:14
  • 2,082
В Туве военный полицейский избивал российских контрактников электрошокером

Их принуждали отправиться на войну в Украину.

В Туве сотрудники военной полиции избивали раненых контрактников, которых хотели снова отправить на фронт в Украину. К солдатам применяли резиновые дубинки и электрошокеры. Об этом стало известно после появления в Сети видео, снятого 16 января в войсковой части № 55115 Кызыла, пишет The Moscow Times.

В описании говорится, что избитые — двое не до конца восстановившихся после ранения военнослужащих 55-й мотострелковой бригады 41-й армии Вооруженных сил России.

На записи видно, как человек в камуфляже с шевроном военной полиции наносит четыре удара дубинкой по телу одного мужчины, после чего тот падает на колени. Затем сотрудник дважды бьет его электрошокером и снова несколько раз использует дубинку, а после подходит ко второму солдату, который еле стоит, опираясь на трость, и бьет его дубинкой по почкам. Тот так же падает на колени. Процесс сопровождается нецензурной бранью. Далее военный полицейский требует от своих жертв снять штаны, угрожая им изнасилованием, и наносит солдату с тростью удар электрошокером в область ягодиц. Затем первый пострадавший получает коленом по лицу и еще несколько ударов дубинкой.

Z-каналы сообщают, что штурмовиков избивал военный полицейский с позывным Бешеный якобы по приказу командира 41-й армии генерал-майора Алексея Авдеева. Утверждается, что пострадавшие сопротивлялись возвращению на передовую, поскольку не восстановились после ранений. На видео присутствует еще один сотрудник этой службы. Он наблюдает за происходящим и интересуется у избитых, все ли они поняли, а также постоянно требует от них встать с пола. В кадр также попал фрагмент куртки с нашивкой «Кошелев» в районе груди, которая, вероятно, принадлежит одному из полицейских.

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