Какие деньги подделывают в Беларуси?2
- 20.01.2025, 13:31
Фальшивых белорусских рублей всего 1%.
За девять месяцев 2024 года в стране выявлены 484 поддельных денежных знака: 482 банкноты и две монеты. Количество подделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 20%, сообщает Нацбанк.
Статистика подделок по валютам: доллар США — 78,7% всех подделок, российский рубль — 12,2%, евро — 7,9%., белорусский рубль — 1%.
Количество поддельных долларов уменьшилось на 24,9%. Подделки белорусских рублей сократились на 73,7%. В то же время количество фальшивых российских рублей выросло на 47,5%.
В долларе США купюры в 100 долларов составляют 86,4% подделок. $50 — 13,4%.
5 тысяч российских рублей — 84,7% всех выявленных подделок.
50 евро — 63,2%.
Что касается белорусского рубля, то банкноты образца 2009 года номиналами 100 и 20 рублей. На них отсутствовали элементы защиты.
Согласно отчету, подделки белорусских рублей встречаются все реже, что может быть связано с улучшением системы защиты национальной валюты.