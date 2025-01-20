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Какие деньги подделывают в Беларуси?

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  • 20.01.2025, 13:31
Какие деньги подделывают в Беларуси?

Фальшивых белорусских рублей всего 1%.

За девять месяцев 2024 года в стране выявлены 484 поддельных денежных знака: 482 банкноты и две монеты. Количество подделок по сравнению с аналогичным периодом 2023 года сократилось на 20%, сообщает Нацбанк.

Статистика подделок по валютам: доллар США — 78,7% всех подделок, российский рубль — 12,2%, евро — 7,9%., белорусский рубль — 1%.

Количество поддельных долларов уменьшилось на 24,9%. Подделки белорусских рублей сократились на 73,7%. В то же время количество фальшивых российских рублей выросло на 47,5%.

В долларе США купюры в 100 долларов составляют 86,4% подделок. $50 — 13,4%.

5 тысяч российских рублей — 84,7% всех выявленных подделок.

50 евро — 63,2%.

Что касается белорусского рубля, то банкноты образца 2009 года номиналами 100 и 20 рублей. На них отсутствовали элементы защиты.

Согласно отчету, подделки белорусских рублей встречаются все реже, что может быть связано с улучшением системы защиты национальной валюты.

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