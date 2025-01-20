закрыть
20 января 2025, понедельник, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Изредка перечислял от 1 до 4 рублей»

2
  • 20.01.2025, 13:45
«Изредка перечислял от 1 до 4 рублей»

Минчанин накопил тысячи рублей долга по алиментам на содержание дочери.

Минчанин задолжал 6200 рублей алиментов на дочь, перечисляя от 1 до 4 рублей. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в пресс-службе прокуратуры Московского района.

Говорится, что у 41-летнего жителя Минска есть дочь 2006 года рождения, с матерью которой он давно в разводе. В судебном постановлении сказано, что с сентября 2008 года в пользу бывшей жены минчанин должен выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако мужчина делал это нерегулярно. Согласно данным, в июле 2024 года задолженность составила около 6200 рублей.

Осенью 2023 года бывшая супруга обратилась в Московский РОСК Минска с заявлением о привлечении мужчины к уголовной ответственности. После этого, минчанин, намереваясь избежать ответственности, стал изредка переводить на банковскую карту бывшей жены в счет уплаты алиментов суммы от 1 до 4 рублей. В отношении мужчины было заведено уголовное дело.

Заместитель прокурора Московского района Петр Антоник отметил, что суд признал мужчину виновным в уклонении родителей более трех месяцев в течение года от уплаты по судебному постановлению средств на содержание несовершеннолетних детей и на основании части 1 статьи 174 Уголовного кодекса назначил наказание в видео общественных работ на срок 360 часов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип