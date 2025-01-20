Ждать ли экстраординарных решений после инаугурации Трампа? 1 20.01.2025, 13:47

Олег Белоколос

Украинский дипломат поделился ожиданиями.

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в комплексе Capital One Arena в Вашингтоне накануне своей сегодняшней инаугурации, пообещав в первый же день пребывания на посту главы государства подписать множество указов.

Ждать ли от сегодняшнего дня чего-то экстраординарного? Об этом сайт Charter97.org поговорил с директором Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советником посольства Украины в Канаде и Кении Олегом Белоколосом:

— 100 указов — это действительно неординарное событие. Все ждут, что будет дальше, о чем будут эти документы. Вероятно, они будут направлены на решение вопросов внутренней политики — миграция, например, регуляцию текущей повестки.

Что касается внешней политики, то я не ожидаю, что в первый день появятся тексты указов по серьезным вопросам. Эти документы еще готовятся, собирается информация и проводится анализ, этот процесс еще не завершен.

— Источники телеканала CNN сообщают, что Трамп распорядился подготовить телефонный разговор с Путиным, а затем и встречу. Начнет ли Трамп сразу с давления? Или это будет формальность?

— Такого рода контакты никогда не бывают полностью формальными, даже если они выглядят таковыми, конечно, если это не просто рукопожатие где-то в коридоре. Однако стоит объективно и скептически относиться к информации, в том числе и от CNN. Трампу не нравились многие решения предыдущей администрации, и он, скорее всего, будет негативно оценивать любые утечки в СМИ, это во-первых.

А во-вторых, даже если он поручил подготовить разговор такого плана, то нужно понимать, что есть люди, занимающиеся этой задачей, они будут готовить его технически и содержательно. Но пока сложно сказать, к каким результатам они придут.

— Готов ли Путин на данный момент пойти на уступки, если Трамп окажет давление?

— Во-первых, давайте посмотрим, окажет ли Трамп давление, и если да, то в каком виде. А готов ли сумасшедший диктатор идти на уступки — тяжело сказать. Мне кажется, что Путин давно утратил адекватность, и простая человеческая логика в его действиях не работает.

Многое будет зависеть от того, с какими идеями и предложениями начнет работать Вашингтон. Но оценивать действия человека, который ежедневно убивает мирных людей, сложно, это выходит за рамки моего понимания.

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