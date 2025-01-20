Россия столкнулась с беспрецедентной уязвимостью к атакам БПЛА 1 20.01.2025, 14:03

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Z-блогеры бьют тревогу.

Украинские БПЛА продолжают успешно атаковать критически важную инфраструктуру на территории России, подчеркивая недостатки российской системы ПВО. За последние недели удары были нанесены по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам в Калужской и Тульской областях, а также по складам боеприпасов и авиабазам. Об этом пишут обозреватели Defence Blog.

Успехи украинских ударов по военным и энергетическим объектам РФ подтвердили и российские профильные ресурсы, несмотря на попытку Кремля контролировать риторику через государственные СМИ.

«Очевидная тенденция роста эффективности и массированности ударов дронами противника по российским объектам в тылу прослеживается как минимум в течение года, а в последние месяцы такие удары стали вовсе регулярными», — пишут ведущие российского паблика.

Особое внимание уделяется неэффективности российских систем ПВО в борьбе с «роем» недорогих низколетящих БПЛА. Военные эксперты призывают к созданию мобильных подразделений по борьбе с беспилотниками, которые должны быть связаны в единую информационную сеть для повышения оперативности реагирования.

«Очевидный факт — очаговая система ПВО не справляется с современными угрозами из сотен дешевых низколетящих дронов, а резко нарастить количество современных сложных и дорогих ЗРК не получается», — говорится в сообщении.

Точечные удары и влияние на стратегию России

Среди самых значимых ударов выделяется атака на склад боеприпасов в Тверской области, где, по данным украинской стороны, были уничтожены запасы ракет «Искандер», фугасных бомб и артиллерийских снарядов. Также украинские БПЛА атаковали авиабазу в Энгельсе, где пострадали склады топлива и боеприпасов, что существенно снизило возможности России для длительных операций.

Эксперты отмечают, что украинские беспилотники разрабатываются при активной поддержке западных стран, что позволило Киеву быстро нарастить боевой потенциал в этой области. По их словам, производство беспилотников в Украине, поддержанное США, было проигнорировано. Теперь растущую частоту и масштабы этих ударов невозможно не заметить.

В связи с этим западные обозреватели пришли к выводу, что атаки БПЛА вынуждают Россию отвлекать ресурсы на защиту своей инфраструктуры, что усложняет ведение боевых действий на других фронтах.

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