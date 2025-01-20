Time: Байден ставил перед США три цели после вторжения России в Украину 20.01.2025, 14:12

Джо Байден

Фото: Getty images

Обсуждения «о территориальных параметрах» сознательно избегались.

В тот момент, когда Россия начала полномасштабное вторжение, президент США Джо Байден поставил перед своей страной три цели. Он воплотил все три, но победы Украины среди них никогда не было.

Об этом в своей публикации для Time пишет Саймон Шустер — американский журналист и автор книги о президенте Украины Владимире Зеленском «Шоумен».

Такими целями, указывает автор статьи, Белый дом во времена Байдена считал «выживание Украины как суверенной, демократической страны», единство союзников США и избегание прямого конфликта между Россией и НАТО.

Шустер подчеркивает, что фраза, которую Белый дом выбрал для обозначения свой миссии, поддерживать Украины «столько, сколько потребуется», была расплывчатой не случайно, а намеренно.

По словам Эрика Грина, который работал в Совете национальной безопасности Байдена и курировал политику в отношении России, обсуждения «о территориальных параметрах» сознательно избегались.

Другими словами, акцентирует Шустер, Соединенные Штаты не обещали помочь Украине вернуть все оккупированные российскими войсками территории. Тем более те, которые были захвачены Кремлем в 2014 году.

Причина была проста, пояснил Эрик Грин: по мнению Белого дома, это было бы не по силам Украине, даже при значительной помощи Запада.

«Это не стало бы историей успеха. Более важной целью для Украины было выжить как суверенной, демократической стране, свободной для интеграции с Западом», — пишет Шустер.

И это была одна из трех целей, поставленных Джо Байденом.

Президент США также хотел, чтобы Америка и ее союзники сохраняли единство и наставил на избежании прямого конфликта между Россией и НАТО, пишет Шустер. И Байден, по мнению журналиста, достиг этих трех целей.

Однако этот «успех» принес мало удовлетворения также некоторым из его ближайших советников и союзников, подчеркивает журналист. Его собеседник, Эрик Грин подчеркнул: «Украина так много страдает и так много неопределенности относительно того, к чему все это приведет».

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