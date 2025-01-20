В школах Минска полностью запретят смартфоны? 9 20.01.2025, 14:29

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иллюстративное фото

Родители учеников обеспокоены.

«Говорят, что смартфоны в минских школах полностью запретят…», - беспокоится читательница «АиФ».

Не совсем так, но использование устройств действительно ограничат. Во всех школах Минска с 1 сентября ученики будут сдавать телефоны перед началом уроков и забирать в конце занятий.

В комитете по образованию Мингорисполкома отметили, что все учреждения образования продумали систему хранения телефонов – отдельное помещение или специальные ячейки, за которыми будут вести видеонаблюдение. Принимать и выдавать аппараты будет отдельный сотрудник. На перерывах ученикам разрешат брать телефоны, но только для экстренной связи с близкими.

Отметим, что в некоторых школах Беларуси уже работают такие правила.

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