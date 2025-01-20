В школах Минска полностью запретят смартфоны?9
- 20.01.2025, 14:29
- 2,644
Родители учеников обеспокоены.
«Говорят, что смартфоны в минских школах полностью запретят…», - беспокоится читательница «АиФ».
Не совсем так, но использование устройств действительно ограничат. Во всех школах Минска с 1 сентября ученики будут сдавать телефоны перед началом уроков и забирать в конце занятий.
В комитете по образованию Мингорисполкома отметили, что все учреждения образования продумали систему хранения телефонов – отдельное помещение или специальные ячейки, за которыми будут вести видеонаблюдение. Принимать и выдавать аппараты будет отдельный сотрудник. На перерывах ученикам разрешат брать телефоны, но только для экстренной связи с близкими.
Отметим, что в некоторых школах Беларуси уже работают такие правила.