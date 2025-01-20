закрыть
20 января 2025, понедельник, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина вычислила 12 российских оккупантов, причастных к зверствам в Буче

5
  • 20.01.2025, 14:35
  • 4,568
Украина вычислила 12 российских оккупантов, причастных к зверствам в Буче

Им объявлено подозрение.

Украинская Нацполиция сообщила о подозрении командиру российских десантников, которые причастны к расстрелам людей на перекрестке Вокзальной и Яблунской в Буче в период с 5 по 9 марта 2022 года.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным полиции, среди убитых россиянами мирных людей - женщины, мужчины и дети в возрасте от 14 до 69 лет. Они были расстреляны из автоматов и боевых машин в тот момент, когда пытались доехать на работу или к родственникам, эвакуировать семью из зоны боевых действий или просто найти еду.

В ходе следствия были установлены все обстоятельства этого военного преступления и идентифицированы все российские военные, причастные к убийствам. Это 12 десантников 234-го десантно-штурмового полка из Пскова. Их командир отдал приказ занять сектор на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской и вести огонь на поражение по всем, кто попадал в их поле зрения. Он лично контролировал выполнение приказа, давал указания по обустройству огневых позиций и дежурству на них российских военных.

Были собраны доказательства, подтверждающие факт отдачи приказа на расстрел гражданских командиром псковских десантников. Следователи сообщили ему о подозрении в отдаче приказа, нарушающего законы и обычаи войны, соединенного с умышленным убийством. За содеянное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Маша Зайцева — не жертва, а воин
Маша Зайцева — не жертва, а воин Наталья Радина
Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип